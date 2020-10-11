Лаврухин: около 3 тыс. административных, 250 уголовных дел - итоги протестов в Минске

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за весь период протестных послевыборных акций к административной ответственности привлечено около 3 тыс. человек, установлено 275 причастных к совершению преступлений. Об этом заявил прокурор города Минска Олег Лаврухин в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Установлено более 240 фактов, когда родители брали детей на протестные акции - прокуратура Минска Прокурор города Минска Олег Лаврухин напомнил, что на родителях лежит ответственность не только за воспитание, но и за жизнь, здоровье их детей.

Представитель прокуратуры напомнил, что ст. 23.34 - это нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий - предусматривает различные виды ответственности: от штрафа до административного ареста. Причем, обвинение по этой статье предъявляется, если "не было активности или общественной опасности в действиях правонарушителя". Наказания за общественно опасные деяния предусмотрены уже Уголовным кодексом.

Он добавил, что прорабатывается возможность ужесточения санкций по указанной статье, "чтобы минимизировать риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия".

Также Олег Лаврухин обратил внимание на то, что нахождение человека в месте несанкционированной акции легко проверяется по фиксации местоположения мобильного телефона. Есть примеры, когда люди попадали случайно в место проведения акции, например, на Комаровском рынке. Оперативная проверка подтверждала это. "С помощью милиции человек отправлялся по месту следования - ему помогали добраться туда, куда и направлялся", - сказал прокурор Минска.

Касательно цифр задержаний он заверил, что все данные объективны. "Если говорить о том, что что-то скрывается от людей: были массовые задержания в период пиковых событий - ночь 9-10 августа, 11, 12 августа и последующие дни - и если несколько тысяч задерживались, то эти несколько тысяч и фиксировались. В отношении особенно активных сразу же составлялись протоколы либо возбуждались уголовные дела. И на сегодняшний день только по Минску к административной ответственности за весь этот период привлечено около 3 тыс. человек. Из них где-то 2/3, как правило, наказания в виде ареста. Остальные - более 1 тыс. - административные штрафы по ст. 23.34".

На сегодняшний день в производстве органов предварительного следствия Минска находится порядка 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках (ст. 293 УК), так и сопутствующих (связанные с неповиновением, оказанием сопротивления работникам милиции, угрозой применения насилия в отношении работника милиции; связанные с остановкой движения общественного транспорта). "Установлено 275 лиц, которые причастны к совершению этих преступлений. Общий ущерб по данным уголовным делам составил около Br260 тыс. - это то, что установлено сейчас. Процесс продолжается, сумма, скорее всего, будет увеличиваться", - добавил Олег Лаврухин.

Также он отметил, что средства видеонаблюдения, которыми "укомплектована столица", позволяют легко деанонимизировать участников протестных акций и маршей. Тем более, что они проходят по главным улицам и проспектам города, где установлено много камер в том числе для того, чтобы выявлять нарушителей правил дорожного движения. "Кроме того, как правило, у каждого с собой сотовый телефон, смартфон, - отследить его движение по пути следования не представляет особого труда. Находится ли человек в маске или нет - все комплексно изучается, анализируется", - заключил Олег Лаврухин.-0-