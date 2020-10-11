ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 11 октября 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:10 Лаврухин: около 3 тыс. административных, 250 уголовных дел - итоги протестов в Минске Общество
20:08 Установлено более 240 фактов, когда родители брали детей на протестные акции - прокуратура Минска Общество
20:03 ФОТОФАКТ: Осень в Ботаническом саду Регионы
19:30 Хоккеисты минского "Динамо" одолели рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:20 Португальский велогонщик Рубен Геррейру выиграл девятый этап "Джиро д'Италия-2020". Спорт
19:15 Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл открытый чемпионат Франции по теннису Спорт
18:59 В Таджикистане завершилось голосование на выборах президента и начался подсчет голосов В мире
18:26 Елена Фурман и Анастасия Янина заняли четвертое место на ЧЕ по академической гребле в Польше Спорт
18:07 Британец Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по числу побед на этапах "Формулы-1" Спорт
18:03 В Минске открыты все станции метро Общество
17:15 В Минске временно закрыты еще 3 станции метро Общество
17:05 Главы МИД России и Турции отметили важность выполнения московского заявления по Карабаху В мире
16:11 Вице-президент по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи заразился коронавирусом В мире
15:48 Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение в матче российской суперлиги Спорт
15:06 В Гомеле при пожаре погибла пенсионерка Происшествия
15:00 За прошедшие сутки спасатели нашли двух заблудившихся грибников Происшествия
14:52 В Беларуси зарегистрировано 36 случаев отравлений грибами Происшествия
14:35 Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах городов В мире
13:57 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт Общество
13:54 Выборы президента Таджикистана считаются состоявшимися В мире
13:48 В Минске временно закрыты 4 станции метро Общество
13:41 ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд прироста случаев COVID-19 В мире
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 77 220 пациентов с COVID-19 Общество
13:02 Фельдман: одна из причин революции в Кыргызстане - негативный экономический фон Общество
12:42 Трамп больше не опасен для окружающих в плане передачи коронавируса В мире
12:30 Дзермант: визит Лукашенко в СИЗО КГБ - очередной нетривиальный политический ход Политика
12:24 В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом В мире
12:11 Клишевич: власть готова обсуждать со всеми представителями общества будущее нашей страны Общество
12:00 Сильный шаг - Мусиенко о визите Президента в СИЗО КГБ Политика
11:25 Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 12 октября Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 октября 2020, 20:10

Лаврухин: около 3 тыс. административных, 250 уголовных дел - итоги протестов в Минске

Прокурор города Минска Олег Лаврухин. Скриншот видео СТВ
Прокурор города Минска Олег Лаврухин. Скриншот видео СТВ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за весь период протестных послевыборных акций к административной ответственности привлечено около 3 тыс. человек, установлено 275 причастных к совершению преступлений. Об этом заявил прокурор города Минска Олег Лаврухин в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Установлено более 240 фактов, когда родители брали детей на протестные акции - прокуратура Минска
Прокурор города Минска Олег Лаврухин напомнил, что на родителях лежит ответственность не только за воспитание, но и за жизнь, здоровье их детей.

Представитель прокуратуры напомнил, что ст. 23.34 - это нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий - предусматривает различные виды ответственности: от штрафа до административного ареста. Причем, обвинение по этой статье предъявляется, если "не было активности или общественной опасности в действиях правонарушителя". Наказания за общественно опасные деяния предусмотрены уже Уголовным кодексом.

Он добавил, что прорабатывается возможность ужесточения санкций по указанной статье, "чтобы минимизировать риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия".

Также Олег Лаврухин обратил внимание на то, что нахождение человека в месте несанкционированной акции легко проверяется по фиксации местоположения мобильного телефона. Есть примеры, когда люди попадали случайно в место проведения акции, например, на Комаровском рынке. Оперативная проверка подтверждала это. "С помощью милиции человек отправлялся по месту следования - ему помогали добраться туда, куда и направлялся", - сказал прокурор Минска.

Касательно цифр задержаний он заверил, что все данные объективны. "Если говорить о том, что что-то скрывается от людей: были массовые задержания в период пиковых событий - ночь 9-10 августа, 11, 12 августа и последующие дни - и если несколько тысяч задерживались, то эти несколько тысяч и фиксировались. В отношении особенно активных сразу же составлялись протоколы либо возбуждались уголовные дела. И на сегодняшний день только по Минску к административной ответственности за весь этот период привлечено около 3 тыс. человек. Из них где-то 2/3, как правило, наказания в виде ареста. Остальные - более 1 тыс. - административные штрафы по ст. 23.34".

На сегодняшний день в производстве органов предварительного следствия Минска находится порядка 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках (ст. 293 УК), так и сопутствующих (связанные с неповиновением, оказанием сопротивления работникам милиции, угрозой применения насилия в отношении работника милиции; связанные с остановкой движения общественного транспорта). "Установлено 275 лиц, которые причастны к совершению этих преступлений. Общий ущерб по данным уголовным делам составил около Br260 тыс. - это то, что установлено сейчас. Процесс продолжается, сумма, скорее всего, будет увеличиваться", - добавил Олег Лаврухин.

Также он отметил, что средства видеонаблюдения, которыми "укомплектована столица", позволяют легко деанонимизировать участников протестных акций и маршей. Тем более, что они проходят по главным улицам и проспектам города, где установлено много камер в том числе для того, чтобы выявлять нарушителей правил дорожного движения. "Кроме того, как правило, у каждого с собой сотовый телефон, смартфон, - отследить его движение по пути следования не представляет особого труда. Находится ли человек в маске или нет - все комплексно изучается, анализируется", - заключил Олег Лаврухин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск прокуратура протест
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Установлено более 240 фактов, когда родители брали детей на протестные акции - прокуратура Минска
Фото из архива В Минске открыты все станции метро
Фото из архива В Минске временно закрыты еще 3 станции метро
Фото из архива Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт
Фото из архива В Минске временно закрыты 4 станции метро
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 77 220 пациентов с COVID-19
Главное
Фото из архива "Конституцию на улице не напишешь" - Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных движений
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
Прекращение огня в Нагорном Карабахе – стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей
В Беларуси выздоровели и выписаны 77 220 пациентов с COVID-19
Топ-новости
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель более чем с 80% площадей
Сильный шаг - Мусиенко о визите Президента в СИЗО КГБ
В Минске открыты все станции метро
В Беларуси расширен перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства
ФОТОФАКТ: Акция "Сохраним мирную Беларусь!" прошла в Витебске
Авдонин: власть Беларуси готова принимать концептуальные решения, чтобы не допустить внешнего вмешательства
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси
Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 11 октября
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября
Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет с 10 декабря по 10 января
ФОТОФАКТ: Команда гродненского "Ритма" выиграла у спортсменок из "Минска" в матче по хоккею на траве
В Минске можно оплатить проезд с помощью QR-кода в 55 маршрутных такси
Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков
Сапотько: культура должна шире звучать как элемент национальной безопасности Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.