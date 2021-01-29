ЛДП Беларуси: санкции - это давление не только на государство, но и на народ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые санкции - это давление не только на государство, но и на народ. Об этом говорится в заявлении Высшего совета и Центрального комитета Либерально-демократической партии Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Мы убеждены, что каждый политик, каждый белорус вне зависимости от политических убеждений должен защищать национальные интересы и государственность своей страны. Любой политик должен уметь ставить государственные интересы выше собственных политических амбиций и личной выгоды. Любые призывы к введению санкций, ограничений можно рассматривать только как предательство интересов страны, любые санкции - это вмешательство во внутренние дела Беларуси, любые санкции - это давление не только на государство, но и на народ. Мы убеждены, что любые вопросы внутри страны должен решать только белорусский народ", - отмечается в документе.

Либерально-демократическая партия поддерживает заявление "О нарушении Европейским союзом прав трудящихся" и открытое письмо профессиональных союзов и трудящихся Беларуси, направленное в Международную организацию труда. -0-