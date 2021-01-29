ЛДП Беларуси: санкции - это давление не только на государство, но и на народ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 29 января 2021
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:28 Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн Калейдоскоп
12:26 Лукашенко: независимая и самостоятельная Россия сильным мира сего не нужна Президент
12:23 В Чехии ужесточили ограничения из-за COVID-19 В мире
12:22 Документ от жизни - Бельский о проекте программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы Экономика
12:20 Гражданин Молдовы пытался пересечь белорусско-украинскую границу Происшествия
12:17 Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в 1/2 финала турнира в США Спорт
12:13 В Брестском районе в аварии пострадала девочка-подросток Происшествия
12:11 В Украине из-за непогоды без света остались более 350 населенных пунктов В мире
12:06 Президент ответил на домыслы о "тайной" инаугурации и рассказал о готовившейся провокации Президент
12:05 Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет Общество
11:58 В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения COVID-19 В мире
11:51 ВВП Франции в 2020 году сократился на 8,3% В мире
11:48 В Гродненской области в студотрядах в 2021 году планируют трудоустроить всех желающих Регионы
11:47 Милиция в Гродно проводит проверку по факту хранения на интернет-ресурсах экстремистской информации Происшествия
11:43 Очередная партия антигенных тестов для диагностики COVID-19 поступит вскоре в Беларусь Общество
11:42 В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество - Улахович Экономика
11:32 Зампред Госпогранкомитета проведет 30 января прямую телефонную линию Общество
11:31 В Минске с поличным задержали распространителей наркотиков Происшествия
11:29 Житель Лунинецкого района приспособил гараж под наркопритон Происшествия
11:23 Лукашенко: я буду защищать свою страну, чего бы это ни стоило Президент
11:22 Снег и до -10°С градусов мороза ожидается в Беларуси 30 января Общество
11:18 В Австрии произошел взрыв в жилом доме В мире
11:17 Исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси Общество
11:16 Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера пройдет в Бресте в марте Культура
11:09 БГАМ представила выставку ко Дню белорусской науки Культура
11:08 В Бухаресте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19, 4 человека погибли В мире
11:06 Брестчанин торговал опасными наркотиками и психотропами Происшествия
11:03 ЛДП Беларуси: санкции - это давление не только на государство, но и на народ Общество
11:02 ГАИ в выходные дни усилит контроль на автодороге Минск-Гомель Регионы
11:00 Гандболисты "Вардара" победили "Войводину" в матче SEHA-лиги Спорт
Все новости
Все новости
Общество
29 января 2021, 11:03

ЛДП Беларуси: санкции - это давление не только на государство, но и на народ

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые санкции - это давление не только на государство, но и на народ. Об этом говорится в заявлении Высшего совета и Центрального комитета Либерально-демократической партии Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Мы убеждены, что каждый политик, каждый белорус вне зависимости от политических убеждений должен защищать национальные интересы и государственность своей страны. Любой политик должен уметь ставить государственные интересы выше собственных политических амбиций и личной выгоды. Любые призывы к введению санкций, ограничений можно рассматривать только как предательство интересов страны, любые санкции - это вмешательство во внутренние дела Беларуси, любые санкции - это давление не только на государство, но и на народ. Мы убеждены, что любые вопросы внутри страны должен решать только белорусский народ", - отмечается в документе.

Либерально-демократическая партия поддерживает заявление "О нарушении Европейским союзом прав трудящихся" и открытое письмо профессиональных союзов и трудящихся Беларуси, направленное в Международную организацию труда. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения санкции
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Иван Кубраков. Фото из архива Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет
Фото из архива Очередная партия антигенных тестов для диагностики COVID-19 поступит вскоре в Беларусь
Фото из архива Зампред Госпогранкомитета проведет 30 января прямую телефонную линию
Фото из архива Снег и до -10°С градусов мороза ожидается в Беларуси 30 января
Фото из архива Исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси
Егор Макаревич. Фото Беларуская Думка Егор Макаревич о молодежном парламентском движении и отстаивании интересов молодых людей
Главное
Лукашенко - студентам: суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций
Размер детских пособий вырастет с 1 февраля
Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет
Исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси
Топ-новости
Президент ответил на домыслы о "тайной" инаугурации и рассказал о готовившейся провокации
Лукашенко - студентам: выражать свое мнение нужно, но переходить черту закона недопустимо
В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество - Улахович
Егор Макаревич о молодежном парламентском движении и отстаивании интересов молодых людей
Зампред Госпогранкомитета проведет 30 января прямую телефонную линию
МТС запустил услугу "Родительский контроль ESET"
Киловатты света: плюсы, минусы и перспективы солнечной энергетики в Беларуси
СК рассказал подробности деятельности преступной организации анархистов в Минске
Белорусские полярники поздравили страну с предстоящим Днем науки
В Беларуси определен порядок изъятия из обращения, вывоза и утилизации опасной продукции
Политолог: странам ЕАЭС надо задуматься об информационной безопасности и создании своего интернета
Головченко: подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска
ГАИ в выходные дни усилит контроль на автодороге Минск-Гомель
КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросу невыплаты зарплаты
Титул "Студент года-2020" завоевал курсант Института пограничной службы Владислав Федюкович
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.