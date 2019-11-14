Лебедев: молодежь нужно привлекать к решению социально-экономических вопросов СНГ

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь необходимо привлекать к решению социально-экономических вопросов стран Содружества, отметил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в своем приветствии организаторам и участникам финала Международного молодежного проекта государств - участников Содружества Независимых Государств "100 идей для СНГ". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Мероприятие открылось сегодня в Баку. Оно проходит на полях заседания Совета по делам молодежи стран Содружества. "Активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению социально-экономических вопросов являются неотъемлемыми направлениями сотрудничества государств - участников СНГ в сферах образования и молодежной политики. Сегодня перед Содружеством стоят масштабные задачи. Нам необходимо двигаться вперед во всех областях: укреплять экономику, социальную сферу, безопасность, совместно решать проблемы, порождаемые глобализацией. И, конечно, для этого нужны и сильная наука, и передовые технологии, и главное - высокопрофессиональные инициативные специалисты", - считает Сергей Лебедев.

Председатель Исполкома Содружества назвал проект "100 идей для СНГ" авторитетной площадкой для демонстрации перспективных научно-практических достижений молодых людей. "Мы рассматриваем этот проект как своего рода мост, ведущий из сегодняшнего дня в завтрашний, где смогут воплотиться самые смелые конструктивные идеи и разработки молодых граждан государств - участников СНГ", - отметил он.

Сергей Лебедев выразил уверенность, что благодаря знаниям, созидательной энергии, стремлению к новаторству участников проекта приумножится научный потенциал стран, будут созданы новые передовые технологии и производства, реализованы масштабные планы в социальной сфере, еще более многогранным станет сотрудничество в СНГ.

Проект "100 идей для СНГ", инициированный в 2013 году, направлен на привлечение молодежи стран Содружества к решению задач в инновационном развитии экономики государств. Проект реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Он состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала). Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из стран СНГ, представившие авторские проекты в восьми номинациях: "Промышленные технологии и производство", "Химические технологии и биотехнологии", "Культура", "Образование", "Здравоохранение", "Медицина, медицинская техника и технологии, фармация", "Информационные технологии (IT-сфера)", "Гостеприимство: туризм и национальная культура".-0-