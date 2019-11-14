Лебедев: молодежь нужно привлекать к решению социально-экономических вопросов СНГ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 14 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:32 Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Индонезии В мире
20:25 Эмир Кувейта принял отставку правительства В мире
20:25 Лидеры БРИКС призвали заключить соглашение о неразмещении оружия в космосе В мире
20:13 Президент Молдовы привел к присяге правительство во главе с Ионом Кику В мире
19:31 Великобритания отказалась подавать кандидатуру в новую Еврокомиссию до выборов В мире
19:16 Солист Rammstein устроил драку с "космонавтом" в центре Санкт-Петербурга - видео Калейдоскоп
19:15 Белорусско-бразильское сотрудничество активно развивается - Дапкюнас Политика
19:10 Лебедев: молодежь нужно привлекать к решению социально-экономических вопросов СНГ Общество
19:02 Компания-поставщик IKEA в Гомеле планирует построить лесопильный комплекс и использовать солнечные батареи Регионы
18:56 Графику и керамику Пабло Пикассо представят в Минске Культура
18:37 Купаловский театр посетит с гастролями Лиду Культура
18:18 Беларусь и Китай заинтересованы в активизации межрегионального сотрудничества Экономика
18:11 Витебчанка познакомилась в сети с мужчиной и лишилась Br37 тыс. Происшествия
18:06 Первый хакатон для начинающих предпринимателей прошел в Горках Регионы
18:00 Предоставление полного комплекса услуг станет ключевым в развитии туриндустрии Гомельской области Регионы
17:57 ЦИК: явка избирателей на досрочном голосовании в этом году выше, чем на парламентских выборах-2016 Политика
17:57 Лукашенко направил соболезнование Президенту Словакии в связи с жертвами автомобильной аварии возле Нитры Президент
17:19 Государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию Президент
17:19 Предпринимателя из Ивацевичского района оштрафовали на Br2,7 тыс. за незаконную рубку деревьев Происшествия
17:18 "Внеплановая" лама родилась в Минском зоопарке Регионы
17:09 Ярмарки и выставки-продажи развернутся на избирательных участках Минской области 17 ноября Регионы
17:01 Беларусь занимает 2-е место среди стран СНГ по численности студентов Общество
16:57 ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций Общество
16:48 Комплекс бывшего детского лагеря в Оршанском районе продан с аукциона Регионы
16:46 Белорус Родион Мискевич помог "Соре" одержать первую победу в итальянской волейбольной суперлиге Спорт
16:43 Творческие ребята с особенностями развития выступят в Минске со звездами эстрады Афиша
16:40 БРСМ предлагает общественным объединениям провести совместные электоральные пикеты 16 ноября Общество
16:39 Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере Общество
16:28 Гродненская областная библиотека начала большой переезд Регионы
16:25 Белорусская федерация баскетбола запускает экологическую акцию Спорт
Все новости
Все новости
Общество
14 ноября 2019, 19:10

Лебедев: молодежь нужно привлекать к решению социально-экономических вопросов СНГ

Сергей Лебедев. Фото из архива
Сергей Лебедев. Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь необходимо привлекать к решению социально-экономических вопросов стран Содружества, отметил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в своем приветствии организаторам и участникам финала Международного молодежного проекта государств - участников Содружества Независимых Государств "100 идей для СНГ". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Мероприятие открылось сегодня в Баку. Оно проходит на полях заседания Совета по делам молодежи стран Содружества. "Активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению социально-экономических вопросов являются неотъемлемыми направлениями сотрудничества государств - участников СНГ в сферах образования и молодежной политики. Сегодня перед Содружеством стоят масштабные задачи. Нам необходимо двигаться вперед во всех областях: укреплять экономику, социальную сферу, безопасность, совместно решать проблемы, порождаемые глобализацией. И, конечно, для этого нужны и сильная наука, и передовые технологии, и главное - высокопрофессиональные инициативные специалисты", - считает Сергей Лебедев.

Председатель Исполкома Содружества назвал проект "100 идей для СНГ" авторитетной площадкой для демонстрации перспективных научно-практических достижений молодых людей. "Мы рассматриваем этот проект как своего рода мост, ведущий из сегодняшнего дня в завтрашний, где смогут воплотиться самые смелые конструктивные идеи и разработки молодых граждан государств - участников СНГ", - отметил он.

Сергей Лебедев выразил уверенность, что благодаря знаниям, созидательной энергии, стремлению к новаторству участников проекта приумножится научный потенциал стран, будут созданы новые передовые технологии и производства, реализованы масштабные планы в социальной сфере, еще более многогранным станет сотрудничество в СНГ.

Проект "100 идей для СНГ", инициированный в 2013 году, направлен на привлечение молодежи стран Содружества к решению задач в инновационном развитии экономики государств. Проект реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Он состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала). Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из стран СНГ, представившие авторские проекты в восьми номинациях: "Промышленные технологии и производство", "Химические технологии и биотехнологии", "Культура", "Образование", "Здравоохранение", "Медицина, медицинская техника и технологии, фармация", "Информационные технологии (IT-сфера)", "Гостеприимство: туризм и национальная культура".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
молодежь СНГ
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь занимает 2-е место среди стран СНГ по численности студентов
Лидия Ермошина во время досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций
Фото из архива БРСМ предлагает общественным объединениям провести совместные электоральные пикеты 16 ноября
Во время встречи Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере
Сергей Хмарук Прокуратура напоминает об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии
Хироки Токунага. Фото из архива Посольство Японии продолжит реализацию в Беларуси проектов программы "Корни травы"
Главное
Президент Беларуси Александр Лукашенко, госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо "Белорусы не нахлебники" - Лукашенко обсудил с Засем и Лаппо сотрудничество с Россией на общей границе
Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы
Государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию
В тренде экологичности: белорусские предприятия наращивают производство стеклянной тары
Топ-новости
ЦИК: явка избирателей на досрочном голосовании в этом году выше, чем на парламентских выборах-2016
Лаппо: нужно обеспечить равноправие для пограничников Беларуси и России
"Сочи": атмосфера курорта в городе будущего
"Финансовая азбука" вместе с Белинвестбанком: как защитить денежные средства на карточке
"Внеплановая" лама родилась в Минском зоопарке
Прокуратура напоминает об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии
Проект указа о внедрении депозитной системы обращения упаковки внесен в правительство
Беларусь открывает консульство в Лихтенштейне, его возглавит член княжеского дома
Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт
Беларусь и Китай до 2021 года планируют реализовать 35 совместных научно-технических проектов
Совместная коллегия МИД Беларуси и России пройдет в Москве 18 ноября
Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере
ВГТУ готов создать обсерваторию рынка труда
ПВТ открыл в Дрогичине STEM-центр
Белорусско-молдавский центр переподготовки газовщиков планируется создать в Кишиневе
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.