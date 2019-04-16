Лебедев: попыткам исказить историю нужно противостоять

16 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В современном мире продолжаются попытки исказить историю, в частности о Великой Отечественной войне, и на уровне стран СНГ необходимо активно им противостоять. Такое мнение высказал журналистам председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Исполком СНГ уделяет большое внимание празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта тема обсуждалась на последних заседаниях Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств. Она является также важной на сегодняшнем заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества, которое проходит в Минске.

"Исполком СНГ исходит из того, что эта дата объединяет нас, и мы, конечно, должны обсуждать ее вместе", - подчеркнул Сергей Лебедев. Он отметил, что в Содружестве разработан план действий по празднованию 75-летия Победы, которое включает в том числе меры по уходу за местами захоронений, оказания социальной поддержки ветеранам и их семьям, памятные мероприятия, чтобы почтить память погибших.

Вместе с тем Сергей Лебедев с сожалением констатировал, что до сих пор продолжаются попытки исказить правду о событиях Великой Отечественной войны: "Попытки разобщить нас, исказить историю, к сожалению, продолжаются. Эта тема обсуждалась на заседании СМИД СНГ. Говорилось о необходимости противостоять попыткам исказить историю, сформировать общий подход, общие оценки истории, в том числе в контактах с западными историками. Эта работа нужна".-0-