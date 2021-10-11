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11 октября 2021, 17:59

Лебедев: проект "100 идей для СНГ" является площадкой для поиска единомышленников и партнеров

Сергей Лебедев. Фото из архива
Сергей Лебедев. Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в молодeжной столице Армении 2021 года - городе Капане - стартовал финал международного молодежного проекта "100 идей для СНГ". Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома.

В приветствии, в частности, говорится, что Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, утвержденная решением Совета глав государств СНГ в 2020 году, нацеливает на создание благоприятных условий для образования, профессионального, научного и творческого роста молодежи как самой надежной инвестиции в прогресс и модернизацию общества. Активизация инновационной деятельности молодого поколения, привлечение его к решению социально-экономических вопросов являются приоритетными направлениями сотрудничества государств СНГ в сфере молодежной политики.

"В этой связи с удовлетворением отмечаю, что проект "100 идей для СНГ" с каждым годом становится все более известной и авторитетной площадкой для демонстрации научно-практических достижений молодых людей, взаимообмена опытом, поиска единомышленников и партнеров", - отметил Сергей Лебедев.

Он выразил уверенность, что участие в мероприятиях проекта запомнится содержательными дискуссиями и интересными встречами, будет способствовать продвижению перспективных планов и предложений. Председатель Исполнительного комитета СНГ пожелал всем ярких впечатлений и плодотворной работы в обстановке творчества и состязательности, успехов в поиске своего призвания и достижении намеченных целей.-0-

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