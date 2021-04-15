ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 15 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:10 Более 40 студентов БГМУ отмечены благодарностями профсоюза за работу в условиях COVID-19 Общество
21:01 "Беллегпром" презентовал одежду для учащихся и педагогов Общество
20:44 Лебедев: СНГ остается важным звеном системы безопасности в Евразийском регионе Общество
20:31 Выставка к 60-летию первого полета человека к звездам открылась в Минске Культура
20:00 В СНГ разрабатываются меры по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам Общество
19:55 Волейболистки "Минчанки" укрепили лидерство в финальной серии чемпионата Беларуси Спорт
19:34 Стартует второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" Культура
19:16 Формирование общего биржевого рынка товаров обсуждают в ЕАЭС Экономика
19:09 Доверие, взаимодополнение и самодостаточность - Мясникович сформулировал идеологический стержень ЕАЭС Экономика
18:55 ФОТОФАКТ: В Бресте стартовали открытые республиканские соревнования по гребле Спорт
18:53 Греция отменит семидневный карантин для туристов из некоторых стран В мире
18:43 Нотариусы Ленинского и Фрунзенского районов Минска 16 апреля дадут бесплатные консультации Общество
18:37 БРПО приглашает ребят снять пионерский TikTok Общество
18:36 В Барановичах обвиняемый, бросивший в сотрудника ОВД фрагмент плитки, приговорен к 3,5 года колонии Происшествия
18:29 Возвращенные в Беларусь книги и письма Хрептовичей представлены в НББ Культура
18:25 Мясникович: в 2020 году удалось ликвидировать максимальное число барьеров в ЕАЭС Экономика
18:19 В Круглянском районе парень до смерти избил местного жителя Происшествия
18:16 Реализация стратегии-2025 даст прирост ВВП стран ЕАЭС ежегодно более чем на 4,5% - Мясникович Экономика
18:07 Рабочая группа приступила к разработке сценариев прогноза соцэкономразвития на 2022-2024 годы Экономика
18:01 Мошенники заставили витебчанку взять три кредита на Br16 тыс. Происшествия
17:59 В Витебске обсудили судьбу руин Большой Любавичской синагоги Регионы
17:55 Госсекретарь Совбеза посетил пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск" Общество
17:54 Четырех мужчин подозревают в нападении на молодого человека в Ивацевичах Происшествия
17:52 Исаченко - участникам проекта "ШАГ": все великие вещи начинаются с любви к Родине Регионы
17:50 Минздрав опроверг информацию об отсутствии препаратов для лечения онкопациентов Общество
17:48 В ЕАЭС обсуждают создание автономной платежной системы - Мясникович Экономика
17:46 Два человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки в центре Гродно Происшествия
17:38 Мясникович: негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран ЕАЭС постепенно ослабевает Экономика
17:34 Дезинформация о вакцинах препятствует глобальной борьбе с коронавирусом - посольство Китая в Беларуси Общество
17:28 БГУ проведет для школьников Вилейского района акцию "Университет - твой шаг в будущее" Регионы
Все новости
Все новости
Общество
15 апреля 2021, 20:44

Лебедев: СНГ остается важным звеном системы безопасности в Евразийском регионе

Сергей Лебедев. Фото из архива
Сергей Лебедев. Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выступил на международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм". Форум прошел в рамках весенней сессии МПА СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"В этом году Содружество отмечает свое 30-летие. Прошедшие годы показали, что, несмотря на имеющиеся различия и особенности суверенного развития каждой из стран, СНГ остается авторитетным и активным участником международной жизни, важным звеном системы обеспечения безопасности в Евразийском регионе. Государства Содружества занимают также значимое место в рядах международной антитеррористической коалиции", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, пандемия COVID-19 самым серьезным образом повлияла на все сферы жизни наших государств, стала главным вызовом для международного сообщества. "Экономические и социальные потрясения, возникшие вследствие пандемии в 2020 году, стали мощными факторами, которыми воспользовались различные деструктивные силы. Негативные процессы во многих странах, в том числе в СНГ, привели к росту протестных настроений, активизации политизированных экстремистских группировок и даже к террористическим формам достижения политических целей. Не остались в стороне и террористические организации. Они незамедлительно начали формировать по всему миру новые опорные группы, увеличивая пропагандистское давление в социальных сетях и выискивая в интернет-аудитории объекты для вербовки", - отметил председатель Исполкома СНГ.

Большое внимание вопросам противодействия терроризму было уделено в ходе проведенного 18 декабря 2020 года заседания Совета глав государств СНГ. В ходе саммита были приняты новая редакция Концепции дальнейшего развития Содружества и План основных мероприятий по ее реализации, утверждены Программа сотрудничества государств - участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы и Концепция военного сотрудничества на период до 2025 года.

"В этих документах учтены возможные риски осложнения международной обстановки, определены совместные меры по противодействию международному терроризму, согласован комплекс мероприятий, препятствующих перемещению иностранных боевиков-террористов через границы Содружества, - рассказал Сергей Лебедев. - Бесспорно, в условиях пандемийной трансформации терроризма особую актуальность и значение приобретает наша совместная деятельность в информационной сфере. На декабрьском саммите главы государств Содружества приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, в котором отмечается необходимость заключения под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".

Важная роль в Содружестве отводится противодействию финансированию терроризма. На прошедшем 2 апреля заседании Совета министров иностранных дел одобрен проект Договора государств СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Принципиально важно, что в сложившихся непростых условиях компетентные органы и профильные структуры СНГ успешно продолжают реализацию Программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы. Антитеррористические подразделения спецслужб и правоохранительных органов государств СНГ сумели оперативно сориентироваться в изменившейся обстановке, проанализировать новые обстоятельства и адаптировать к ним методы и приемы борьбы с терроризмом и экстремизмом. В противодействие им включены не только органы безопасности, но и органы внутренних дел, пограничные службы и подразделения финансовой разведки наших государств", - подчеркнул председатель Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев добавил, что задачи унификации и гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия терроризму, которые решает Межпарламентская ассамблея, сегодня приобретают особую значимость. "Ассамблея уже предпринимает конкретные, необходимые именно сейчас, шаги в этом направлении. В их числе следует отметить принятие рекомендаций по совершенствованию национальных законодательств государств Содружества по вопросам проведения экспертиз информационных материалов с целью выявления признаков преступлений экстремистской и террористической направленности. Без сомнения, эта важная работа МПА послужит подспорьем для реализации правоохранительными органами и специальными службами шагов с целью противодействия радикализации населения и недопущения формирования новых кластеров экстремизма", - констатировал он.

Председатель Исполкома СНГ убежден, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в противодействии терроризму и станет важным этапом на пути выработки и реализации единых подходов и согласованных мер в борьбе с террористической деятельностью.

Участники конференции обменялись информацией о работе механизмов международного сотрудничества в противодействии терроризму и насильственному экстремизму, обсудили тему прав жертв терроризма, меры по предотвращению насильственного экстремизма и последствия пандемии COVID-19 для международного сообщества.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
СНГ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Более 40 студентов БГМУ отмечены благодарностями профсоюза за работу в условиях COVID-19
Фото концерна "Беллегпром" "Беллегпром" презентовал одежду для учащихся и педагогов
Фото из архива В СНГ разрабатываются меры по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам
Фото из архива Нотариусы Ленинского и Фрунзенского районов Минска 16 апреля дадут бесплатные консультации
На выставке БРПО приглашает ребят снять пионерский TikTok
Фото ГТК Госсекретарь Совбеза посетил пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск"
Главное
Фото из архива Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
Об истинных друзьях, щепетильных вопросах и новой стадии кооперации. Подробности визита Лукашенко в Азербайджан
Кочанова: пандемия повлияла на изменение подходов в международных отношениях
ЖК Minsk World: подарите ребенку счастливое детство!
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
Дезинформация о вакцинах препятствует глобальной борьбе с коронавирусом - посольство Китая в Беларуси
Минздрав опроверг информацию об отсутствии препаратов для лечения онкопациентов
Доверие, взаимодополнение и самодостаточность - Мясникович сформулировал идеологический стержень ЕАЭС
В Беларуси регулируются цены на 55% товаров - МАРТ
Исаченко - участникам проекта "ШАГ": все великие вещи начинаются с любви к Родине
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о туризме и адвокатской деятельности
Изменения в Кодекс об образовании будут обсуждаться с профессионалами в регионах - Карпенко
Порядок предоставления услуг по денежным переводам скорректировали в Беларуси
Минздрав прокомментировал фейки о планах отменить врачам ковидные надбавки
Природа не любит пустоты, после COVID-19 может прийти что-то новое - профессор
Работы фотографа БЕЛТА представлены в Эрмитаже
МВД вычислило очередного интернет-подстрекателя к насилию
ВВС и ПВО РФ и Беларуси летом приступят к совместному дежурству на белорусском аэродроме
В Беларуси обеспечивается устойчивая работа банковского сектора - Каллаур
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.