Лебедев: СНГ остается важным звеном системы безопасности в Евразийском регионе

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выступил на международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм". Форум прошел в рамках весенней сессии МПА СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"В этом году Содружество отмечает свое 30-летие. Прошедшие годы показали, что, несмотря на имеющиеся различия и особенности суверенного развития каждой из стран, СНГ остается авторитетным и активным участником международной жизни, важным звеном системы обеспечения безопасности в Евразийском регионе. Государства Содружества занимают также значимое место в рядах международной антитеррористической коалиции", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, пандемия COVID-19 самым серьезным образом повлияла на все сферы жизни наших государств, стала главным вызовом для международного сообщества. "Экономические и социальные потрясения, возникшие вследствие пандемии в 2020 году, стали мощными факторами, которыми воспользовались различные деструктивные силы. Негативные процессы во многих странах, в том числе в СНГ, привели к росту протестных настроений, активизации политизированных экстремистских группировок и даже к террористическим формам достижения политических целей. Не остались в стороне и террористические организации. Они незамедлительно начали формировать по всему миру новые опорные группы, увеличивая пропагандистское давление в социальных сетях и выискивая в интернет-аудитории объекты для вербовки", - отметил председатель Исполкома СНГ.

Большое внимание вопросам противодействия терроризму было уделено в ходе проведенного 18 декабря 2020 года заседания Совета глав государств СНГ. В ходе саммита были приняты новая редакция Концепции дальнейшего развития Содружества и План основных мероприятий по ее реализации, утверждены Программа сотрудничества государств - участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы и Концепция военного сотрудничества на период до 2025 года.

"В этих документах учтены возможные риски осложнения международной обстановки, определены совместные меры по противодействию международному терроризму, согласован комплекс мероприятий, препятствующих перемещению иностранных боевиков-террористов через границы Содружества, - рассказал Сергей Лебедев. - Бесспорно, в условиях пандемийной трансформации терроризма особую актуальность и значение приобретает наша совместная деятельность в информационной сфере. На декабрьском саммите главы государств Содружества приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, в котором отмечается необходимость заключения под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".

Важная роль в Содружестве отводится противодействию финансированию терроризма. На прошедшем 2 апреля заседании Совета министров иностранных дел одобрен проект Договора государств СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Принципиально важно, что в сложившихся непростых условиях компетентные органы и профильные структуры СНГ успешно продолжают реализацию Программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы. Антитеррористические подразделения спецслужб и правоохранительных органов государств СНГ сумели оперативно сориентироваться в изменившейся обстановке, проанализировать новые обстоятельства и адаптировать к ним методы и приемы борьбы с терроризмом и экстремизмом. В противодействие им включены не только органы безопасности, но и органы внутренних дел, пограничные службы и подразделения финансовой разведки наших государств", - подчеркнул председатель Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев добавил, что задачи унификации и гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия терроризму, которые решает Межпарламентская ассамблея, сегодня приобретают особую значимость. "Ассамблея уже предпринимает конкретные, необходимые именно сейчас, шаги в этом направлении. В их числе следует отметить принятие рекомендаций по совершенствованию национальных законодательств государств Содружества по вопросам проведения экспертиз информационных материалов с целью выявления признаков преступлений экстремистской и террористической направленности. Без сомнения, эта важная работа МПА послужит подспорьем для реализации правоохранительными органами и специальными службами шагов с целью противодействия радикализации населения и недопущения формирования новых кластеров экстремизма", - констатировал он.

Председатель Исполкома СНГ убежден, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в противодействии терроризму и станет важным этапом на пути выработки и реализации единых подходов и согласованных мер в борьбе с террористической деятельностью.

Участники конференции обменялись информацией о работе механизмов международного сотрудничества в противодействии терроризму и насильственному экстремизму, обсудили тему прав жертв терроризма, меры по предотвращению насильственного экстремизма и последствия пандемии COVID-19 для международного сообщества.-0-