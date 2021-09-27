Лебедев: совместное освоение и использование космического пространства приносит пользу странам СНГ

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное освоение и использование космического пространства приносит пользу странам СНГ. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. В частности, постоянные полномочные представители заслушают информацию о деятельности Межгосударственного совета по космосу.

"В последние годы интерес к совместному освоению космического пространства, а еще больше - к совместному использованию достижений в космосе, возрос. И конкретным примером является взаимодействие, в частности, в рамках этого совета и в рамках двусторонних соглашений по освоению космоса России и Беларуси. Мы рады, что Беларусь активировала свое взаимодействие в космосе. Традиционно активно работают в рамках этого совета Казахстан, Армения, Таджикистан, Узбекистан", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, совместное освоение космоса и использование космического пространства приносит пользу государствам СНГ. "Это такие направления, как дистанционное зондирование Земли, освоение навигационных систем, связанных тоже с космосом. Кроме того, метеорологические исследования, которые облегчаются с использованием космических технологий. Вот сегодня мы об этом поговорим. Здесь тоже есть хорошие перспективы, и мы очень надеемся, что этот совет в ближайшие годы нарастит свое взаимодействие в рамках Содружества", - отметил председатель Исполнительного комитета СНГ.

Сергей Лебедев

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Члены совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них - проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске.

Постоянные полномочные представители заслушают информацию о деятельности Межгосударственного совета по космосу, о реализации положений Договора о зоне свободной торговли, о деятельности Совета руководителей пенитенциарных служб государств СНГ.

Кроме того, на заседании планируется принять решение о главе миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые назначены на 28 ноября.-0-

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Фото Рамиля Насибулина