Лебедев: выборы президента Узбекистана проходят в спокойной обстановке

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев посетил избирательные участки в Мирабадском, Яккасарайском и Чиланзарском районах столицы Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев отметил, что голосование проходит в спокойной обстановке, а на участках для голосования соблюдаются нормы санитарной безопасности.

Как сообщалось, избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. Кандидатов выдвинули пять политических партий, официально действующих в стране. За ходом выборов следят около тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.-0-