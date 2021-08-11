Рассылка
Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 августа 2021
Минск
+16°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.9484
USD
2.5185
100 RUB
3.4037
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
18:25
Экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки начнут действовать с 16 августа
Экономика
18:16
"Были задействованы десятки медиков". Врач о состоянии Ромы Когодовского
Общество
18:06
Организация регистрировала работников в качестве ИП для уклонения от уплаты подоходного налога
Регионы
18:03
Штамм йота не приводит к серьезной болезни - эксперт ВОЗ
В мире
18:01
Один из выходов станции минского метро "Институт культуры" закроют на ремонт с 12 августа
Регионы
17:58
"АМКОДОР" планирует расширить линейку машин для лесопромышленного комплекса
Экономика
17:56
Все эти месяцы лечение мальчиков Романа и Вадима было под пристальным контролем главы государства - Пиневич
Общество
17:30
Минская милиция запустила чат-бот для обратной связи
Технологии
17:27
Очереди на границе немного уменьшились: выезда из Беларуси в ЕС ждут более 770 фур
Общество
17:22
Брестчанин при задержании попытался уничтожить информацию в экстремистских интернет-ресурсах
Происшествия
17:14
В Польше после задержания полицией умер 34-летний мужчина
В мире
17:07
Посольство Беларуси в Бельгии временно приостановило прием граждан по консульским вопросам
Политика
17:00
Магистрант БГУ вошел в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ
Общество
16:57
Ассортимент достаточный, цены снижают - КГК мониторит торговлю школьными товарами
Общество
16:49
ВОЗ рассчитывает одобрить "Спутник V" к середине сентября
В мире
16:48
Как не пропустить у детей COVID-19 и легче ли малыши переносят болезнь – спросили у специалистов
Регионы
16:47
Задержан минчанин, наносивший незарегистрированную символику на здания и сооружения
Происшествия
16:43
В лесах Пуховичского и Пружанского районов потерялись два пенсионера - их нашли спасатели
Происшествия
16:28
К 55-летию Чебурашки выпустят парфюм
Калейдоскоп
16:24
ВОЗ объявила о проведении испытаний трех потенциальных препаратов для лечения COVID-19
В мире
16:22
Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске
Общество
16:20
Литва играет с огнем в вопросе Тайваня - "Синьхуа"
В мире
16:12
КГК Могилевской области ведет мониторинг уборки урожая
Регионы
16:04
Участница "Большого разговора": есть уверенность в том, что мы справимся со всеми вызовами
Общество
16:02
В Гродненской области следователи ищут очевидцев двух смертельных ДТП
Происшествия
16:01
В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники
Общество
16:00
Строительство радиологического корпуса в Могилевском онкодиспансере планируют закончить в этом году
Регионы
15:56
Белорусские парламентарии встретились с родственниками погибших в войну депутатов
Общество
15:44
В Беларуси и России расширят взаимную практику использования платежных систем "Мир" и "Белкарт"
Общество
15:42
Народного артиста России Владимира Стеклова выписали из больницы
В мире
Все новости
Все новости
Общество
11 августа 2021, 18:28
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Общество
"Были задействованы десятки медиков". Врач о состоянии Ромы Когодовского
Все эти месяцы лечение мальчиков Романа и Вадима было под пристальным контролем главы государства - Пиневич
Очереди на границе немного уменьшились: выезда из Беларуси в ЕС ждут более 770 фур
Магистрант БГУ вошел в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ
Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске
Участница "Большого разговора": есть уверенность в том, что мы справимся со всеми вызовами
Главное
Беларусь в долгу не останется - Лукашенко поручил выработать меры в ответ на очередные санкции Запада
Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер
Проект изменений в Конституцию будет доработан и до 1 сентября внесен Президенту - Миклашевич
Коммерческая недвижимость в Minsk World перспективно, эффективно, надежно!
Топ-новости
Все эти месяцы лечение мальчиков Романа и Вадима было под пристальным контролем главы государства - Пиневич
Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич
Беларусь вместе с союзниками успешно противостоит санкциям Запада - Шпаковский
В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот
Ассортимент достаточный, цены снижают - КГК мониторит торговлю школьными товарами
Беларусь отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске
На учении с Гродненской погрангруппой отработано уничтожение группы вооруженных нарушителей границы
Посольство Беларуси в Бельгии временно приостановило прием граждан по консульским вопросам
В Беларуси и России расширят взаимную практику использования платежных систем "Мир" и "Белкарт"
Как не пропустить у детей COVID-19 и легче ли малыши переносят болезнь – спросили у специалистов
Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты в Беларусь
Минская милиция запустила чат-бот для обратной связи
В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники
Придание ВНС конституционного статуса поможет исключить путь шоковой терапии в будущем - мнение
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
С нами интереснее
тв программа
погода
курсы
гороскоп
Темы
Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Олимпиада в Токио
Вступительная кампания - 2021
Репортаж БЕЛТА
Специальный репортаж
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.