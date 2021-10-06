Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными. Показ состоялся сегодня в НВЦ "БелЭкспо" в день открытия международной выставки BelTexIndustry (по оптовой продаже товаров легкой промышленности), передает корреспондент БЕЛТА.

Это благотворительная инициатива. Девушки выступили в показе одежды известного белорусского бренда Elema, заставив зрителей по-новому переосмыслить сюжет старого диснеевского мультфильма "Леди и Бродяга". Партнером мероприятия стало государственное предприятие "Фауна города", куда попадают бездомные животные.

Инициатором благотворительного показа и режиссером-постановщиком стала "Мисс Беларусь - 2021" Дарья Гончаревич при поддержке Национальной школы красоты. Этот проект она представит на конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико.

"Мы, люди, одарены разумом. А это значит, что мы обращаем внимание на тех, кто не умеет говорить, но нуждается в поддержке и помощи. Речь идет о самых беззащитных, самых милых и добрых - бездомных животных", - сказала Дарья Гончаревич перед началом дефиле.

Говоря об отношении к животным, мисс Беларусь подчеркнула, что совсем неважно, дикие они или домашние. "Каждый из них нуждается в любви, заботе, поддержке и внимании", - уверена она. Дарья Гончаревич обратила внимание, что именно диким животным тяжелее всего прийти за помощью к людям, которых они боятся.

"Если мы говорим о домашних животных, для меня самое больное и душераздирающее, когда, казалось бы, любящий хозяин в один миг забывает о своем четвероногом друге и отдает его в приют. Еще хуже - оставляет на улице. Давайте запомним одну простую вещь: мы в ответе за тех, кого приручили", - сказала она.

"Понимая, какое влияние модный бизнес оказывает на общество, организаторы показа преследуют благородную цель - не просто вызвать умиление у публики, а найти дом для щенков из приюта", - рассказали в Национальной школе красоты.

Показ прошел под лозунгом "У каждого должен быть свой дом" и был приурочен ко Всемирному дню защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября.

Первые красавицы страны продемонстрировали актуальные в этом и следующем сезоне модели женской одежды. Коллекция подобрана с учетом основного мирового тренда - защиты окружающей среды и животных. В показе не было изделий ни из натуральной кожи, ни из меха.

Интересно, что с недавних пор этот же белорусский бренд выпускает одежду и для домашних любимцев. Щенки появились на публике в утепленных комбинезонах, непромокаемых дождевиках и практичных жилеточках. Одежда для собак дополнена оригинальными деталями: капюшонами и карманами, контрастными застежками, принтами и надписями.

Примечательно, что это не разовая акция. В конце сентября девушки уже посетили приют для животных "Фауна города", расположенный на ул.Гурского в Минске. Ежедневно туда привозят бродячих собак и кошек. Тогда финалистки "Мисс Беларусь" привезли необходимые для содержания животных вещи, а также разместили фотографии питомцев в своих социальных сетях, чтобы их как можно скорее забрали новые хозяева. Реакция не заставила себя ждать: подписчики девушек мгновенно отреагировали репостами и откликами.

Как отметили в Национальной школе красоты, для многих финалисток помогать бездомным животным не впервой. Полина Круглякова уже несколько лет ведет в Instagram проект, благодаря которому братья наши меньшие находят любящую семью. За время существования проекта уже удалось спасти более 300 животных.

Участие в зоозащитной деятельности принимает и депутат Палаты представителей, "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич. Она рассчитывает, что совершенствование нормативной базы позволит уменьшить число случаев жестокого отношения к четвероногим друзьям. По инициативе Министерства жилищно-коммунального хозяйства разработан проект постановления Совета Министров "О вопросах по обращению с животными". Он подготовлен в тесном сотрудничестве с зоозащитными организациями, биологами и кинологами. Сейчас документ находится на стадии согласования.-0-

Фото Максима Гучека