Легкий: главными игроками на белорусском рынке пиара должны быть отечественные компании

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главными игроками на белорусском рынке пиара должны быть отечественные компании. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра информации Павел Легкий. Он принял участие в конференц-сессии "Автостопом по коммуникациям, или Как не заблудиться на рынках, в аудиториях и трендах", которая прошла на полях XХIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".

Сегодня на форуме проходит тематический День пиара. "Для нас как для отраслевого министерства очень важно, чтобы развивалось это направление нашей жизни, экономики, потому что пиар не просто продвижение неких идей, формирование имиджа, укрепление репутации - это еще и бизнес. Мы хотим, чтобы главными игроками на рынке пиара были белорусские компании. Такая цель перед нами стоит", - сказал Павел Легкий.

Павел Легкий подчеркнул, что пиар идет рука об руку с отраслью массовых коммуникаций. "Поэтому надо выстраивать конструктивное взаимодействие, расширять его. Безусловно, у пиарщиков хорошие взаимоотношения с журналистами, у журналистов - с пиарщиками. Эффект от их взаимного сотрудничества может быть выше синергетически, и в первую очередь с точки зрения развития государственно-частного партнерства в этом секторе", - рассказал он.

Он акцентировал внимание, что сегодня у всех госорганов есть пресс-секретари и специалисты по связям с общественностью. "Все понимают, что надо работать с общественностью, но теперь надо, чтобы все это было реализовано максимально эффективно. Для этого в том числе нужно готовить специалистов. И очень важно, чтобы белорусский пиар как часть бизнеса и государственные пиарщики в лице руководителей пресс-служб, пресс-секретари не существовали в параллельных мирах, а чтобы они общались, обогащали друг друга какими-то знаниями, отрабатывали какие-то проекты совместно, и это только пойдет на пользу", - отметил первый замминистра.

По словам первого замминистра, еще одна цель дня пиара - вовлечь в процессы коммуникационных связей с общественностью региональную прессу. "Ведь эффективный пиар в основном сконцентрирован в столице. Наша задача была, чтобы региональные СМИ, которые приехали сюда, здесь перезнакомились, завели контакты, начали общаться и работать вместе. И потом, многие профессиональные журналисты становятся пиарщиками, а пиарщики пробуют себя в журналистике. Это очень хорошо", - добавил Павел Легкий.

Выставка "СМІ ў Беларусі" будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Она объединила более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Сегодня на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. В этот день юные фотолюбители смогут получить мастер-класс от фотокорреспондента агентства Оксаны Манчук.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-