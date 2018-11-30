Легкий: планируется в 2019 году увеличить число обучающих мероприятий для журналистов

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется в 2019 году увеличить число форумов и обучающих семинаров для работников СМИ. Об этом заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий сегодня на VI форуме молодых журналистов "Общий взгляд в будущее. Интернет-журналистика сегодня и завтра", который проходит 29-30 ноября в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Факультет журналистики БГУ выпускает хороших специалистов. Но хочется, чтобы и те, кто уже работает, росли, наращивали свои компетенции в соответствии с современными трендами развития отрасли. Так что очень важно проводить различные форумы, обучающие семинары. В будущем году планируем увеличить количество такого рода мероприятий, куда будут приезжать спикеры из Беларуси и других стран", - сказал Павел Легкий.

Особое внимание необходимо уделить повышению квалификации работников региональных СМИ, считает он. "Важно, чтобы журналистика развивалась равномерно по всей стране. Не секрет, что есть определенные вопросы к региональным изданиям в части создания конвергентных площадок. Но это требование сегодняшнего дня. Надо образовывать людей, готовить кадры, ведь нишу региональных медиа не заполнит ни одно СМИ", - подчеркнул первый замминистра.

VI Форум молодых журналистов собрал в Гродно начинающих авторов республиканских, областных и районных редакций газет, радио и телевидения. В первый день представители СМИ посетили знаковые объекты и достопримечательности города. Сегодня состоялось вручение премии "Дебют", а в течение дня эксперты расскажут журналистам о технологии создания и развития YouTube-канала, продвижения эффективного контента СМИ и о построении личного бренда в социальных сетях.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства информации, Гродненского облисполкома, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, ОО "БРСМ", ОО "Белорусский союз журналистов", Гродненской региональной газеты "Перспектива".-0-

Фото Леонида Щеглова