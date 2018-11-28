Павел Легкий: соцсети и электронную почту можно будет использовать для идентификации на сайтах

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные сети и электронную почту можно будет использовать для идентификации комментаторов на сайтах. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий, сообщает БЕЛТА.

Павел Легкий прокомментировал утвержденный Советом Министров порядок предварительной идентификации пользователей сайтов. "Каждый владелец интернет-ресурса будет проводить процедуру идентификации и заключать пользовательское соглашение с человеком, который хотел бы прокомментировать что-то у него на форуме. Практика эта не нова, она достаточно распространенная, и многие белорусские ресурсы этой практикой пользуются. По сути, никаких великих нововведений не происходит - процесс упорядочивается. И мы ждем, что это позволит сделать дискуссию в сети гораздо более культурной, мы сумеем хоть какие-то барьеры поставить хамству, оскорблениям и защитить честь и достоинство тех граждан, которые считают, что нынешняя ситуация не позволяет им защитить свои права в интернете", - сказал первый замминистра информации.

Говоря о способах идентификации пользователей интернет-ресурсов, он отметил, что есть не только основной способ, изложенный в постановлении Совмина, - с помощью СМС. "Там же предлагается возможность использовать иные способы. Подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта и, может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными", - отметил Павел Легкий.

Причем владелец интернет-ресурса будет отвечать за достоверность сведений. "Ответственность по закону о СМИ четко прописана, предусмотрена. Скидки на то, что выбран некий отличный от СМС-идентификации способ, не будет", - предупредил первый замминистра.

Он коснулся и критики нововведений. "Хамы всегда останутся и будут недовольны. Те, кто привык ко вседозволенности в интернете, кто привык оплевывать людей, оставаясь в полной безопасности, распространять запрещенную информацию, - они всегда будут недовольны. Тем, кто ведет себя порядочно, строит дискуссию на принципах взаимоуважения, - им бояться и переживать нечего. Думаю, что таких людей у нас большинство", - подчеркнул Павел Легкий.

Первый замминистра информации рассказал также о некоторых планируемых новшествах в законодательстве. С 1 декабря начинается регистрация сетевых ресурсов. Те интернет-СМИ, которые захотят работать по правилам средств массовой информации и пользоваться соответствующими привилегиями, будут зафиксированы в качестве сетевых ресурсов. "И вот тут стоял один весьма интересный вопрос, который поставило само время: кто может быть главным редактором сетевого ресурса. Ведь по прежнему законодательству главным редактором СМИ мог быть человек, который пять лет отработал на руководящих должностях в СМИ. И мы понимаем хорошо, что это требование устарело", - отметил Павел Легкий.

Подготовлены новые квалификационные требования к руководителям как печатных СМИ, так и сетевых ресурсов. "Они гораздо более лояльные. Мы предлагали пятилетний ценз снизить до трех лет. И самое главное - не ставить условие, чтобы обязательной была работа в течение пяти или трех лет на руководящих должностях. То есть если ты три года работаешь на интернет-ресурсах, то вне зависимости от того, какие должности занимал, ты вправе претендовать на должность главного редактора сетевого ресурса. Вот как мы себе это видим, - пояснил Павел Легкий. - Думаю, что это серьезный шаг по сравнению с тем, что сегодня есть в законодательстве".-0-