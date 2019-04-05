Лекарства в аптеках, томограф и глюкометры - Минздрав ответил на вопросы к "Большому разговору"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения ответило на вопросы по поводу лекарственного обеспечения и закупки нового оборудования, которые поступили к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Томограф для Гомельского областного онкодиспансера

Как проинформировали в пресс-службе министерства, для оснащения онкодиспансера в настоящее время УП "Белмедтехника" проводит процедуру закупки рентгеновского спирального компьютерного томографа с принадлежностями за счет средств, выделяемых в 2019 году Минздраву.

Глюкометры "ИРМА ПЛЮС"

В настоящее время этот глюкометр производства Минского НИИ радиоматериалов проходит комплекс предварительных технических работ, которые предшествуют госрегистрации. В декабре 2018 года предприятию были выданы направления и проводятся клинические испытания глюкометра на базе БелМАПО, Городского эндокринологического диспансера и Республиканского центра медреабилитации и бальнеологии. После получения положительных результатов испытаний, подтверждения качества и завершения процедуры госрегистрации глюкометры поступят в розничную сеть, в том числе в магазины системы "Медтехника".

О регистрации систем мониторирования глюкозы

В Минздраве пояснили, что реализация и применение медизделий разрешаются после прохождения госрегистрации, а также после подтверждения соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в случаях и порядке, установленных законодательством страны.

Системы мониторирования глюкозы FreeStyle Libre и Dexcom в Минздраве не зарегистрированы, в Государственный реестр изделий медназначения и медтехники не внесены, документы на проведение комплекса технических работ, предшествующих госрегистрации этих систем, не представлялись.

Министерство для расширения количества зарегистрированного оборудования обратилось в адрес производителей систем мониторирования глюкозы, а также в посольство Беларуси в США для оказания содействия.

О поставках лекарств

В частности, временные перебои с поставками в страну таблеток "финлепсин" польского производства были связаны с процессом подтверждения госрегистрации этого лекарственного средства в Беларуси. Сейчас препарат есть в наличии в государственной аптечной сети Брестской области и в конце апреля этого года ожидается его очередная поставка.

Лекарственное средство "арава" (международное непатентованное название Лефлуномид) не зарегистрировано на территории страны. Так как процедура госрегистрации, ее подтверждение носят добровольный заявительный характер, Минздрав не может обязать производителей регистрировать в республике конкретные лекарственные средства.

Вместе с тем, отметили в пресс-службе, если у пациента установлена и документально подтверждена индивидуальная непереносимость лекарства (проведение повторных лабораторных исследований, осмотр врачей-специалистов, а также назначение Республиканского врачебного консилиума с участием ведущих ревматологов республики), по поручению Минздрава заявителю будет закуплено подобранное (незарегистрированное) лекарство.

О подготовке врачей остеопатов

В настоящее время номенклатурой должностей медицинских, фармацевтических работников должность остеопата не предусмотрена, но есть мануальный терапевт. Занимать эту должность можно после прохождения переподготовки по соответствующей специальности. Введение дополнительно должности остеопата нецелесообразно, считают в Минздраве.

Более подробная информация о результатах рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Минздрава, поступивших накануне и во время "Большого разговора с Президентом", которые не были доведены до адресата из-за отсутствия установочных данных, размещена на сайте министерства.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-