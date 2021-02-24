Лекарственный рынок стабилен, обеспечено бесперебойное снабжение больниц и аптек - Пиневич

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лекарственный рынок стабилен, обеспечено бесперебойное снабжение больниц и аптек, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лекарственный рынок стабилен, развивается и отвечает, прежде всего, на потребности лечебно-диагностического процесса. Хочу напомнить про расширенный доступ в последнее время к лечению гепатита С, орфанных заболеваний, расширение таргентной терапии. В условиях эпидемии "Фармация" и другие лицензиаты обеспечили бесперебойное снабжение госпитальной и аптечной сети", - сказал Дмитрий Пиневич.

Вместе с тем министр затронул и некоторые проблемы, заключающиеся в сужении регистрационного перечня, более высоком уровне цен на ряд препаратов, как необходимых в лечении, так и популярных в маркетинговом плане.

Министерством уже приняты структурные меры. Речь идет об упрощении национальной регистрации, разрешении отпуска товара через интернет-площадки, расширении перечня безрецептурных препаратов, аптечного ассортиментного перечня сопутствующих товаров, введении практики разделения рисков. "Мы готовы к разрешению реализации в неаптечных учреждениях некоторых готовых лекарственных форм и в целом к пересмотру порядка ценообразования на рынке", - отметил министр.

Что касается фармотрасли, Дмитрий Пиневич отметил в целом успешную динамику развития предприятий холдинга "Белфармпром".-0-