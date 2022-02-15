Лекции и встречи с академиками: Международный день родного языка отметят в БГУ

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный день родного языка в Белорусском государственном университете будут отмечать почти целую неделю, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Традиционная неделя белорусского языка в этом году пройдет с 21 по 25 февраля. В вузе организуют мероприятия, посвященные популяризации языка, среди которых лингвистическая игра "Филология и я", встречи с филологами и академиками. Сотрудники кафедры белорусского языкознания БГУ будут выступать на разных факультетах с лекциями и беседами по актуальным вопросам функционирования языка.

"Несмотря на то, что сейчас белорусский литературный язык используется намного меньше, чем русский, интерес к нему не уменьшается. Особенно в молодежной среде. Причем не только среди студентов в вузах, но и среди школьников", - рассказал заведующим кафедрой белорусского языкознания БГУ Николай Пригодич.

Он отметил, что родной язык белорусов интересен и за рубежом. Все благодаря популяризации его такими организациями, как "Международная ассоциация белорусистов".

"Его преподают в высших учебных заведениях Австрии, Германии и других европейских стран. Иностранцы потом приезжают на стажировку в Беларусь либо участвуют в международных проектах. К примеру, в немецком Ольденбурге есть университет, который разрабатывал проект, посвященный изучению белорусской "трасянки", - добавил завкафедрой.

По его словам, в Год исторической памяти в проектах вуза сделан особый акцент на древний белорусский язык, который является одним из старейших славянских языков. К слову, фиксация его особенностей датируется примерно 1229 годом.

Николай Пригодич рассказал, что, несмотря на профориентационную деятельность, количество абитуриентов с каждым годом сокращается. "На отделении белорусской филологии все 20 бюджетных мест были заняты. Не сказать, что конкурс на места был, поэтому привлекались и абитуриенты со смежных специальностей. К сожалению, с каждым годом становится все тяжелее набирать абитуриентов. Но студенты, которые учатся на кафедре, преданы родному языку. Примерно 80% из них разговаривают по-белорусски на постоянной основе", - заключил он.-0-