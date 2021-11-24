Ленчевская: новая Конституция разрабатывается для белорусов, а не для ЕС

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая Конституция разрабатывается для белорусов, а не для Европейского союза. На это обратила внимание депутат Палаты представителей Марина Ленчевская в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Конституция - для белоруса, а не для Европейского союза, нам жить по этому Основному закону", - подчеркнула Марина Ленчевская.

Политолог, журналист-международник Вадим Елфимов убежден, что белорусской нации надо развиваться, опираясь на свои традиции и историю, продолжать социально ориентированную политику. Эти моменты, по мнению Вадима Елфимова, должны быть отражены в новом проекте Конституции Беларуси. "Белорусский народ должен быть в центре внимания государства, и это тоже должно быть записано в Конституции", - считает политолог.-0-