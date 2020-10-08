Ленчевская: перевороты и революции - черная страница в истории любого государства

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевороты и революции - черная страница в истории любого государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская, комментируя ситуацию в Кыргызстане после парламентских выборов.

"Это третий переворот в Кыргызстане, что стало, к сожалению, уже такой нехорошей традицией. И мы можем говорить, что в результате всех этих переворотов страна никак не может стать на прямые экономические рельсы, никак не может прийти к стабильности. Каждый переворот приводит к деструктивным изменениям, что вредит в первую очередь экономике и народу. Прежде всего сам народ рубит сук, на котором сидит", - сказала Марина Ленчевская.

Парламентарий отметила, что в Кыргызстане, как и в Беларуси, очевидно внешнее влияние на ситуацию в стране. "Беларусь, Кыргызстан, Армения - члены ЕАЭС. И сегодня, безусловно, настораживает, что вокруг ЕАЭС и в странах, входящих в этот союз, происходят такие события. Тут мы можем говорить о внешнем влиянии на ситуацию. В скором времени нас ждут еще два важных политических события в мире: выборы в Молдове и Грузии. И хотелось, чтобы события в этих странах развивались по более оптимистичному сценарию", - рассказала она.

Марина Ленчевская подчеркнула, что перевороты и революции - черная страница в истории любого государства и никогда не могут стать отправной точкой для мира и созидания. "Это влияет прежде всего на экономику, благосостояние народа. И мы, белорусы, даже на примере Кыргызстана должны понимать, что нужно останавливаться. И если что-то менять, то только эволюционным путем", - заключила она.-0-