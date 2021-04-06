Ленчевская: ужесточение ответственности и контроль государства в интернете - правильный подход

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ужесточение ответственности и контроль государства в интернете - это, безусловно, правильный подход. Такое мнение члена Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Марины Ленчевской публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Обеспечение национальной безопасности в информационной сфере - одна из стратегических задач государства. И сегодня важно грамотно расставить приоритеты в области информационной безопасности, внести соответствующие изменения в национальное законодательство (в том числе в закон "О средствах массовой информации"). Все это продиктовано временем и международным опытом. Считаю необходимым и правильным усиление ответственности, в частности уголовной, за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих государство, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в интернете", - отметила депутат.

По ее словам, многие люди принимают ложную информацию за реальную и, соответственно, могут пойти на действия, которые будут опасными не только для них самих, но и для общества в целом.

"Мы видим множество примеров, когда лживая информация была направлена на дискредитацию государства и органов государственной власти. А цель у распространителей такой информации одна - разжигать среди населения недовольство, манипулировать сознанием, разделять белорусов на "своих" и "чужих". Но ведь так быть не должно! Мы просто обязаны оперативно реагировать на актуальные вызовы, чтобы из этой информационной войны выйти победителями, - подчеркнула Марина Ленчевская. - После августа государство очень четко осознало, насколько необходимо вести информационную работу, наполнять медийное поле альтернативной повесткой. К решению этой задачи спешно подключились профессионалы и просто неравнодушные люди, блогеры, которые стали развенчивать фейки, показывать обратную сторону медали. В самом Telegram появилось много альтернативных каналов, где местами иронично, местами с сарказмом показывается деятельность нашей псевдооппозиции. Почему псевдо? Потому что настоящая оппозиция не бросает своих сторонников, ставит их интересы выше собственной безопасности и уж тем более не оставляет людей ради заграничных плюшек". -0-