Леончик: пограничники оказывают максимальное содействие и сочувствие беженцам

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники на белорусско-польской границе оказывают максимальное содействие и сочувствие беженцам. Об этом сегодня рассказала председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Тамара Леончик в программе "Неделя" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.
Во время интервью Тамара Леончик подчеркнула, что работа пограничных войск в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе построена хорошо, они контролируют ситуацию. "Увидели максимальное содействие со стороны пограничных войск и военных, которые осуществляют там охрану правопорядка. Это участие, сочувствие людям. Парни, которые там служат, показывают, где есть маленькие дети. Говорят, что сейчас приведут беременную и просят ей помочь. Максимальное человеческое участие", - отметила Тамара Леончик.
По словам представителя БСЖ, в это же время с польской стороны прямо в лицо светили прожектора, включали страбоскоп. "Понимаете, больше, чем прожектора и военные машины, производит впечатление полное хладнокровие со стороны людей. Они видят детей, а там полное молчание, никто никак не реагирует. А, как известно, безразличие и молчание - это самое страшное", - подчеркнула она.-0-