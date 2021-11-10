Леончик после посещения лагеря беженцев: ситуация на границе не улучшается

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе не улучшается, заявила журналистам председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Тамара Леончик по итогам круглого стола по вопросам миграционной ситуации на белорусско-польской границе в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня вернулись из лагеря беженцев на белорусско-польской границе. Ситуация там не улучшается. В лагере около 3 тыс. человек. По информации Государственного пограничного комитета, там находятся около 500 детей. Это самая уязвимая категория лиц, ищущих убежище. Они пришли все туда налегке. У них очень быстро закончилась вода, продукты. Уже на вторые сутки их пребывания там они стали остро ощущать дефицит питьевой воды. Мы приехали туда с гуманитарным грузом первыми и привезли большую партию питьевой воды. Вначале беженцы организованно формировали очередь, но потом просто хлынули лавинообразно. И это было достаточно страшно. Мы ощутили, в какой степени отчаяния там находятся люди, и поняли всю серьезность ситуации, весь масштаб этой гуманитарной катастрофы", - рассказала Тамара Леончик.

Белорусский союз женщин уже оказывал помощь в лагере беженцев, где тогда находились 32 человека из Афганистана. "Мы туда тоже возили гуманитарный груз. Учитывая, сколько там было людей, можно было оказать персонально каждому помощь, узнать, кому и что нужно. Здесь же огромное количество людей, и все просто просят попить, поесть, а когда стемнело, просили только одного - теплых вещей, что-нибудь постелить на холодную землю, - отметила председатель первички БСЖ. - Сегодня мы направили туда второй транш гуманитарного груза. Уже сформировали его в продуктовые наборы. Там было молоко, печенье, яблоки, мясная продукция, консервы, кондитерские продукты, вода питьевая, и выдавали уже в первую очередь маленьким детям. Потому что у них немного другой менталитет - они не всегда в первую очередь отдают все детям и женщинам. Поэтому мы сегодня пообщались с активистами из их лагеря, попросили сначала, чтобы к нам подходили маленькие дети, которым остро необходимо молоко для питания".

В лагере находятся беременные женщины. "Одна из них говорила, что у нее уже достаточно большой срок и скоро рожать. Мы предлагали ей госпитализацию. Кареты скорой помощи дежурят на пункте пропуска "Брузги" и возле лагеря беженцев. Но беременные категорически отказываются от госпитализации. Они говорят: лучше мы будем рожать здесь, прямо в лагере. А еще они хотят перейти все-таки границу и родить там. Женщина подошла, у которой проблемы после перенесенной 10 дней назад операции. У нее инфекция. Тоже предложили госпитализировать в ближайшую больницу. Она тоже категорически отказалась. Поэтому мы просто достали из микроавтобуса, который нас привез, аптечку и отдали ей йод, бинты, салфетки. Сказали: если будет ситуация хуже, если будет нужна экстренная медицинская помощь, то они могут обращаться к нашим пограничникам, - подчеркнула Тамара Леончик. - Мы за два дня выдали 7,5 т продовольствия. И думаю, что не всем досталось. Питьевой водой уже системно обеспечивает гродненский водоканал. Но очень холодно, ночью минусовая температура. Прошло уже 2-3 дня, у всех у них разрядились телефоны. То есть они уже не могут ни с кем коммуницировать".

Подвозить продовольствие беженцам нужно каждый день. "Они говорят, что готовы заплатить любые деньги за продукты. При этом мы говорим: возвращайтесь назад. "Нет, ни в Гродно, ни в Минск назад не пойдем. И мы не хотим в Польшу, мы хотим в Германию, Францию". Сколько мы ходили по всему лагерю, мы спрашивали: как у вас дела? Они говорят: спасибо вам большое за помощь. Чем еще помочь? Они говорят: когда нас пропустят через границу? Мы не можем ответить им на этот вопрос. Эта проблема требует очень серьезного политического решения", - констатировала председатель первички БСЖ.-0-