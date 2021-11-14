Леончик: за двое суток на белорусско-польской границе беженцам выдали 7,5 т воды и продовольствия

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За двое суток беженцам на белорусско-польской границе выдали 7,5 т воды и продовольствия. Об этом сегодня рассказала председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Тамара Леончик в программе "Неделя" на СТВ, передает БЕЛТА.

"Так случилось, что мы одними из первых попали в стихийный лагерь лиц, которые ищут убежища на белорусско-польской границе. Масштаб происходящего понимаешь только там. Это бесконечные костры, едкий дым, но наибольшее впечатление производит огромное количество детей и женщин. Побывав там, начала понимать, что такое 1 тонна молока, 1,5 тонн мясной продукции, 5 тыс. литров питьевой воды. За два дня мы выдали 7,5 тонн воды и продовольствия. Я думаю, всем не хватило", - рассказала Тамара Леончик.

По ее словам, беженцы - люди коммуникабельные и идут на диалог, когда видят, что им хотят помочь. Проблем во время поездки в общении с ними не возникло. Так, в первый день представители организации прошли по территории лагеря. Все желающие на белорусско-польской границе могли обратиться к ним с вопросами. Люди открыто шли на контакт, большинство из них интересовалось, когда им представят возможность перейти через границу и почему не защищают их права как лиц, ищущих убежище. "Они говорили: "Мы не хотим в Польшу, дайте нам пройти в Германию, Францию", - отметила председатель.-0-