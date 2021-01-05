5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси подарили детям более 730 новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Живые символы праздника получили в подарок воспитанники школ и детских садов, расположенных в сельской местности, небольших поселках и районных центрах. Чтобы получить новогоднее дерево на безвозмездной основе, учреждениям образования нужно было обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и оставить заявку", - рассказали в пресс-службе.

Наиболее активно этой возможностью воспользовались школы и сады, расположенные в небольших населенных пунктах Минской и Гомельской областей: здесь было передано 151 и 145 новогодних деревьев соответственно. Учреждения образования Брестской области получили в подарок 131 ель, Витебской - 121, Могилевской - 101, Гродненской - 85 новогодних деревьев.

"В нынешнем году к акции впервые присоединился Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, который передал два новогодних дерева учреждениям образования Минского района", - отметили в пресс-службе.

Благотворительная кампания по передаче новогодних деревьев учреждениям образования проводится по инициативе Минлесхоза второй год подряд. Ее цель - поддержать школы и сады, расположенные в небольших населенных пунктах (преимущественно в деревнях и городских поселках).-0-