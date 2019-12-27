Лесхозы Беларуси продали уже более 67 тыс. новогодних деревьев

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси с момента открытия елочных базаров продали 67160 новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Наиболее активно живые символы праздника покупают жители Гродненской области: здесь реализовано 20304 елей и сосен. "Помимо новогодних деревьев лесхозы предлагают новогодние букеты и деревья в кадках. Так, по состоянию на 27 декабря уже реализовано свыше 1 тыс. новогодних букетов и около 1,5 тыс. новогодних деревьев в кадках", - отметили в пресс-службе.

Пик активности покупателей пришелся на католическое Рождество 25 декабря. Только в этот день было продано около 20 тыс. новогодних деревьев. Однако наибольший спрос лесхозы ожидают в предстоящие выходные - 28 и 29 декабря.

Первые елочные базары в стране заработали еще 20 декабря, однако массовая торговля развернулась на два-три дня позже. На сайте Министерства лесного хозяйства опубликован перечень елочных базаров в областных центрах и Минске, где представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Елочные базары от лесхозов будут работать до 31 декабря включительно.

В нынешнем году средняя стоимость новогодних деревьев сформировалась следующим образом: до 1 м - Br9, от 1 до 2 м - Br11, от 2 до 3 м - Br16. При этом стоимость варьируется в зависимости от области и региона. На складах лесничеств новогодние деревья можно приобрести по сниженным ценам.-0-