Лесхозы Беларуси собрали уже более 400 т березового сока

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы собрали уже более 400 т березового сока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Большинство лесхозов страны приступили к заготовке березового сока на несколько недель раньше обычного из-за климатических условий. Кроме того, сокодвижение нестабильно и может прерываться. Сезон, как правило, длится лишь несколько недель, потому специалисты не теряют драгоценные дни. Лесхозы готовы полностью обеспечить потребителей", - отметили в пресс-службе.

Пока основные объемы приходятся на Брестскую область: здесь уже собрано свыше 300 т полезного напитка. Весь урожай сразу же реализуется потребителям. Продукт преимущественно уходит на перерабатывающие предприятия. Около 20 т березового сока уже реализовано населению.

Люди имеют возможность и самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз. Специалисты покажут доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса. "Не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. Иначе насаждения могут просто погибнуть, а нарушителей будет ждать штраф", - обратили внимание в пресс-службе.-0-