28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси уже продали почти 100 тыс. новогодних деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
В этом году продажи главного атрибута праздника выросли. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года было реализовано более 86,2 тыс. новогодних деревьев. Больше всего их пока продано в Гродненском регионе - более 25,8 тыс.
Лесхозы также предлагают новогодние букеты и деревья в кадках - их уже продано почти 2 тыс. и 1,2 тыс. соответственно. В ассортименте - ель европейская и ель колючая, сосна обыкновенная, туя западная и можжевельник канадский.
В этом году по инициативе Минлесхоза по 31 декабря проходит акция "Сохрани символ праздника". Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предлагает белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.47 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.16 BYN
|2.165 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.095 BYN
|3.115 BYN