28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси уже продали почти 100 тыс. новогодних деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В этом году продажи главного атрибута праздника выросли. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года было реализовано более 86,2 тыс. новогодних деревьев. Больше всего их пока продано в Гродненском регионе - более 25,8 тыс.

Лесхозы также предлагают новогодние букеты и деревья в кадках - их уже продано почти 2 тыс. и 1,2 тыс. соответственно. В ассортименте - ель европейская и ель колючая, сосна обыкновенная, туя западная и можжевельник канадский.

В этом году по инициативе Минлесхоза по 31 декабря проходит акция "Сохрани символ праздника". Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предлагает белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса".-0-