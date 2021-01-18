18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси в 2020 году убрали свыше 8,5 тыс. куб.м мусора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
"Наведение порядка в лесу остается одной из важнейших задач для организаций системы Минлесхоза. Ежегодно в отрасли реализуется соответствующий комплекс мероприятий. По итогам 2020 года все запланированные объемы выполнены. Так, силами лесохозяйственных учреждений убрано свыше 8,5 тыс. кубометров мусора, проведена очистка леса от захламленности на площади 18,4 тыс. га, в результате заготовлено 125,7 тыс. куб.м древесины. Особое внимание при этом было уделено участкам, прилегающим к местам отдыха вдоль автомобильных дорог, садоводческим товариществам и населенным пунктам, придорожным полосам", - рассказали в пресс-службе.
В целях наведения порядка лесхозы проводили и рубки промежуточного пользования (на площади 24,3 тыс. га), рубки ухода за лесом (10,8 тыс. га), выборочные санитарные рубки (13,5 тыс. га). Также обустроено 239 мест массового отдыха населения, расположенных в лесном фонде. Квартальные просеки расчищены на протяжении 996 км, а уход за лесными культурами проведен на площади 4,8 тыс. га.
"В течение года для проведения рубок очистки леса от захламленности лесхозы широко привлекали местное население и топливоснабжающие организации. Всего для заготовки такой древесины в 2020 году отпущено 0,8 млн куб.м, в том числе населению - 0,6 млн куб.м", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, должностные лица государственной лесной охраны в 2020 году провели свыше 8 тыс. рейдовых мероприятий для профилактики нарушений лесного и природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечены более 3 тыс. человек.
"Работы по наведению и поддержанию должного порядка в лесах будут продолжены и в нынешнем году", - резюмировали в Минлесхозе.-0-