Лесхозы Беларуси в этом сезоне планируют собрать более 1,2 тыс. т шишек

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси в этом сезоне (осень 2020 года - весна 2021-го) планируют собрать более 1,2 тыс. т шишек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В Беларуси стартовал сезон заготовки шишек. Всего в нынешнем сезоне лесохозяйственные учреждения планируют собрать более 1,2 тыс. т. По состоянию на середину декабря лесхозы уже собрали около 20% сырья - свыше 200 т. Наиболее активно при этом сработали в Гомельской области (более 117 т). Приступили к работе и перерабатывающие цеха: им доставлены первые партии лесосеменного сырья хвойных пород. Всего лесоводы рассчитывают получить из шишек около 8,4 т семян обыкновенной сосны, 1,6 т - европейской ели, 3 кг - европейской лиственницы", - рассказали в пресс-службе.

Министерство лесного хозяйства выстроило систему лесоразведения и лесовосстановления. "В отрасли созданы все условия для выращивания здоровых, качественных лесов - от заготовки, переработки лесосеменного сырья и хранения семян, выращивания стандартного посадочного материала, проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению до ухода за лесными насаждениями и ввода их в категорию ценных, - подчеркнули в Минлесхозе. - Внедрена передовая технология, которая дает возможность получать высококачественный семенной материал и обеспечивать его полноценное, длительное хранение, а также гарантирует на случай неурожайных лет полную трехгодичную потребность лесхозов отрасли в посевном материале сосны и ели".

В лесхозах Беларуси шишки собирают на специальных лесосеменных плантациях, а также в хозяйственных семенных насаждениях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами. Белорусские семена в основном используются, чтобы выращивать посадочный материал для собственных нужд.-0-