Лесхозы к новогодним праздникам планируют продать почти 140 тыс. деревьев

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы к новогодним праздникам намерены продать почти 140 тыс. деревьев, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Андрей Мацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом по стране планируется реализовать населению не менее 140 тыс. хвойных деревьев. Традиционно это ель, в прошлом году были тренды на увеличение покупок сосны, хорошо себя зарекомендовали деревья в кадках, а также новогодние букеты. Всего будет организовано около 1,1 тыс. торговых точек", - сказал Андрей Мацкевич.

Работать елочные базары будут во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. "Уже 18 декабря в Брестской области Ивацевичский лесхоз начнет торговлю новогодней продукцией. Дальше будут подключаться остальные области, и с 20 декабря по всей территории страны будут организованы елочные базары", - отметил он.

Минчане смогут приобрести деревья по государственным ценам в ГЛХУ "Минский лесхоз" по адресу ул.Багратиона, 70, а также на елочном базаре на ул.Притыцкого, 146, где торговать продукцией будет Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.

По словам представителя Минлесхоза, цены на новогодние деревья будут приемлемые - на уровне прошлого года. "Все зависит от места покупки и непосредственно самой длины дерева. В лесничестве новогодние ели или сосна будут стоить дешевле. Цены начинаются от Br9, самые дорогие - около Br20. Если говорить о деревьях в кадках, их стоимость будет стартовать от Br15-20. Цены на новогодние букеты-композиции составят Br3-Br5", - пояснил Андрей Мацкевич.-0-