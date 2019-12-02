Лесхозы Минской области планируют продать более 40 тыс. новогодних деревьев

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 тыс. новогодних деревьев и букетов рассчитывают реализовать на елочных базарах и других точках продажи в Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе производства и реализации продукции Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

Всего заготовят свыше 40 тыс. хвойных деревьев, в том числе около 2 тыс. новогодних букетов и до 1,5 тыс. - елей и сосен в горшках и кадках. В основном будут продавать живую ель (95%), также можно будет приобрести сосну.

В регионе развернутся 200-220 точек продажи пушистых красавиц. В крупных городах (Борисове, Молодечно, Солигорске, Жодино) будет организовано по 5-10 елочных базаров. Елями будут торговать и в районных лесхозах и местных лесничествах.

Цены на деревья каждый лесхоз устанавливает в зависимости от своих условий. В среднем по области елочку до 1 м можно будет купить за Br8,29 (без НДС), от 1 м до 2 м - за Br10,56 (без НДС). Новогодний букет обойдется в Br5 (с НДС). Дерево в кадке до 1 м будет стоить Br23,5 (с НДС), от 1 до 2 м - Br32 (с НДС).

Продажа елей стартует 20 декабря и продлится до 31 декабря.-0-