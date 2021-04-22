Лесхозы переоснастят парк пожарных автомобилей

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие два года лесхозы существенно переоснастят парк пожарных автомобилей. Об этом во время республиканского семинара по охране лесов от пожаров заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

По словам Валентина Шатравко, сегодня в отрасли делается многое для предупреждения возникновения лесных пожаров. Однако огонь по-прежнему остается главным врагом лесоводов. В этой связи необходимо активнее заниматься техническим переоснащением, особенно в части обновления парка пожарной техники.

"Мы сегодня активно приобретаем камеры видеонаблюдения, устанавливаем системы автоматического слежения, внедряем современные средства радиосвязи, но парк автомобилей оставляет желать лучшего. Да, формально у нас есть необходимое количество пожарных машин, но мы должны быть уверены в том, что техника не даст сбоя в случае серьезной чрезвычайной ситуации", - поставил задачу первый замминистра.

Валентин Шатравко акцентировал внимание на том, что уже в этом году лесхозы должны приобрести минимум по одному новому пожарному автомобилю для оснащения пожарно-химических станций. Аналогичная задача стоит перед лесохозяйственными учреждениями и в 2022 году.

В 2020 году должностные лица государственной лесной охраны ликвидировали 1064 возгорания в лесном фонде. Наибольшее количество случаев - 359 - произошло в Брестской области. Более 66% пожаров было выявлено государственной лесной охраной при наземном маршрутном патрулировании.-0-