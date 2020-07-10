Лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 нарушителей

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 граждан, рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Государственная лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 граждан. За нарушение правил лесопользования привлечены к ответственности 624 человека, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках - 474, за незаконную рубку - 382", - рассказал Валентин Шатравко.

По его словам, для усиления профилактики и воспитания бережного отношения к лесу активно используются средства фото- и видеофиксации. Всего установлена 881 единица, в том числе в лесхозах Брестского ГПЛХО - 102, Витебского - 171, Гомельского - 216, Гродненского - 63, Минского - 196, Могилевского - 133.

При помощи камер фото- и видеофиксации привлечены к ответственности 332 нарушителя, в том числе по ст.15.21 КоАП (нарушение правил лесопользования) - девять человек, по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) - 139, по ст.15.22 КоАП (незаконная рубка) - 45. Лесхозы Брестского ГПЛХО привлекли к ответственности 66 нарушителей, Витебского - 25, Гомельского - 67, Гродненского - 86, Минского - 72, Могилевского - 16.

Штрафы за выявленные нарушения лесного и природоохранного законодательства превысили Br90 тыс.-0-

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