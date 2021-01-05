Лесное и сельское хозяйство, туризм и наука - посол Беларуси в Румынии обозначил перспективы межрегиональных связей

5 января, Минск /Корр БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил румынские уезды Кэлэраш и Джурджу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Бухаресте.

"Дипломат провел ряд встреч с деловыми кругами, представляющими крупнейшие компании данных регионов. Состоялось предметное обсуждение проектов развития торгово-экономического сотрудничества с уездами Кэлэраш и Джурджу, предусматривающих в том числе вхождение широкого круга белорусских компаний на местные рынки продовольственных товаров, продукции деревообработки", - рассказали в посольстве.

На переговорах обозначены конкретные предложения по перспективным направлениям взаимодействия в лесном и сельском хозяйстве, в туризме.

Большое внимание стороны уделили возможностям участия белорусских компаний в инфраструктурных проектах в уездах, включая модернизацию объектов городского коммунального хозяйства, ремонт автодорожной сети.

Посол провел также презентацию экспортного потенциала Беларуси, как товаров, так и услуг, в том числе туристических, образовательных, медицинских. Он обратил внимание на наличие благоприятных возможностей для дальнейшего развития белорусско-румынского сотрудничества в сфере науки и технологий, для реализации инвестиционных проектов зеленой экономики в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".-0-