7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесоводы Беларуси приступили к осенним лесокультурным работам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
"Осень - время не только собирать урожай, но и создавать задел на будущее. У лесоводов страны горячая пора - период создания и дополнения лесных культур. Так, нынешней осенью лесоводы уже создали 220 га новых лесов. Работы по дополнению насаждений проведены на площади свыше 3 тыс. га", - сказали в пресс-службе.
Нынешней весной работники лесхозов высадили почти 200 млн деревьев и закрыли таким образом годовой план создания лесных культур. Новые леса тогда появились на площади свыше 35,3 тыс. га. Вместе с тем осенью работы по созданию лесных культур продолжаютcя. При этом основной акцент сейчас делается на дополнении насаждений. Наиболее активно в этот процесс включились могилевские (1434 га) и витебские (855 га) лесоводы.
Во время акции "Чистый лес", которая пройдет в Беларуси 9 октября, волонтеры смогут помочь лесхозам в создании лесных культур. Всего за день проведения акции планируется высадить свыше 1,5 млн деревьев.-0-