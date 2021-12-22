Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за проблем с системой герметизации

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Белавиа", направлявшийся в Ташкент, вернулся в Минск из-за проблем с системой герметизации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"21 декабря на рейсе авиакомпании "Белавиа", который направлялся из Минска в Ташкент, на этапе начального набора высоты экипаж обнаружил, что система герметизации воздушного судна работает некорректно. Для проверки работы системы с целью обеспечения безопасности полета экипажем было принято решение о прекращении набора высоты и возврате в базовый аэропорт Минск", - рассказали в пресс-службе.

После выработки топлива для обеспечения максимальной посадочной массы самолет благополучно приземлился в Минске в 23.30, где была проведена замена воздушного судна. Во время полета пассажирам было предоставлено питание. Резервный борт вылетел в столицу Узбекистана в 1.20, полет прошел в штатном режиме.-0-