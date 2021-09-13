13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летнее тепло на этой неделе покинет Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На текущей неделе летнее тепло покинет территорию Беларуси. Температурный фон приблизится к климатической норме, а к концу недели будет даже немного холоднее положенного по календарю. В середине недели вновь появляется вероятность слабых заморозков", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 14 сентября, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами - плюс 4-5. Днем будет 14-19 тепла, по югу - до плюс 21.

В среду и четверг, 15-16 сентября, погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем 16 сентября по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта. В среду, 15 сентября, будет без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, по западу местами - до плюс 10, на торфяниках Полесья ожидаются слабые заморозки до минус 2. Днем будет 15-22 градуса тепла.

В четверг, 16 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, в отдельных районах по западу - до плюс 10, по востоку страны местами на почве возможны слабые заморозки до минус 2. Днем будет 15-22 градуса тепла, по югу местами - до плюс 24.

В пятницу, 17 сентября, ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 3 по северо-востоку до 14 градусов тепла по юго-западу страны. Днем будет 13-20 градусов тепла, по югу местами - до плюс 22.-0-

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