Летние смены "зеленых" школ этим летом обучат и оздоровят 350 детей

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешним летом планируется провести три смены "зеленых" школ, в которых оздоровятся 350 детей со всей республики, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

В детском реабилитационно-оздоровительном центре "Надежда" завершилась первая летняя 12-дневная смена "зеленых" школ, в которой приняли участие 140 детей и 10 педагогов, а также появился интерактивный и инклюзивный "зеленый" класс, открывающий новые возможности для экологического образования в Минском районе. Данная смена стала первой в серии из трех организованных в рамках экодвижения "Зеленые школы" проекта "Экомониторинг", финансируемого Евросоюзом и реализуемого ПРООН совместно с Министерством природы и охраны окружающей среды Беларуси.

"В общей сложности в трех сменах примут участие 350 школьников и педагоги со всех уголков Беларуси. Так мы хотим не только оздоровить и укрепить здоровье детей, но и расширить их экологические знания через наблюдения, эксперименты и реализацию собственных проектов", - отметили в ПРООН.

Две предстоящие смены пройдут в центре "Надежда" 1-12 августа и в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" 18-29 августа.

Отдыхают и занимаются в сменах школьники от 8 до 16 лет, включая детей с ограниченными возможностями. Прежде всего это учащиеся образовательных учреждений, участвующих в проекте "Зеленые школы". Это позволит актуализировать и углубить знания школьников о видовом разнообразии флоры и фауны, участвовать в сохранении и увеличении биоразнообразия, совершенствовать умения ребят проводить наблюдения, исследования в природе и в быту, вовлекать детей в экологический мониторинг и простейшие исследования методами биоиндикации окружающей среды.

Ребята знакомятся с различными источниками энергии, структурой потребления электроэнергии и воды, способами их экономии, узнают об источниках отходов и способах их минимизации, переработки и вторичного использования. Кроме того, "зеленые" смены - это и возможность для ребят развить навыки ведения дискуссии.

Развитие экодвижения "Зеленые школы" дает возможность школьникам стать проводниками экологической информации и лидерами мнений. Расширение этой сети в Беларуси приближает присоединение к международной сети экошкол.

В настоящее время экошколы работают более чем в 60 странах мира от Великобритании и Франции до Марокко и Южно-Африканской Республики. В Беларуси в рамках проекта около 150 школ подключаются к зеленому движению (первые 47 сертификатов были выданы в 2013 году школам в Мостах, Кобрине, Миорах и Шарковщине, остальные претенденты - на пути к получению подтверждающего документа).-0-