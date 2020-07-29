Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!

Лето – это время, когда хочется быть как можно ближе к природе! Прогуляться по тенистым аллеям парка, насладиться пением птиц, заняться спортом на свежем воздухе. А как насчет того, чтобы эта мечта стала вашей ежедневной реальностью? Время сейчас для этого самое подходящее! Только до конца августа приобрести квартиры в готовом доме №7 уникального жилого комплекса "Парк Челюскинцев" можно на особенно выгодных летних условиях! Забирайте ключи – и готовьтесь к новоселью!
Предложение квартир в таком месте – настоящий эксклюзив! По планам развития Минска в этом районе площадок для строительства жилья уже не появится. И комплекс "Парк Челюскинцев" – последняя возможность поселиться в новостройке у самых границ парка в центре столицы!
Не уверены, что хватит средств? Все решаемо! Невероятно выгодные условия от застройщика делают престижное жилье в самом экологичном комплексе столицы доступным буквально для каждой семьи со стабильным доходом!
Например, для покупки готовых квартир в доме №7 можно использовать очень выгодный партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами"! В первый год ставка составит 3,74%, во второй и третий – 8,75%, а в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.
Отличный вариант – партнерская программа Белорусского народного банка. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования.
Огромной популярностью пользуется беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев. Вы вносите от 30% стоимости квартиры собственными средствами или кредитными деньгами от банка, а оставшаяся сумма делится на равные части по количеству месяцев рассрочки. Только до конца лета вы можете купить квартиру в рассрочку до 100 месяцев даже без первоначального взноса на индивидуальных условиях!
При этом – никаких процентов и переплат. Никаких справок о доходах и поручителей. Для покупки нужен только паспорт. Все очень прозрачно, понятно и удобно! Вы заключаете прямой договор с застройщиком и платите строго оговоренную на этапе покупки ежемесячную сумму.
Готовы сразу внести более 30% стоимости квартиры? Тогда можно рассчитывать на скидку. Скидка предоставляется также многодетным семьям. Есть возможность приобретения квартиры в длительную рассрочку и без первого взноса – конкретные условия покупки в этом случае обсуждаются с менеджером по продажам.
К каждому покупателю – индивидуальный подход. Поэтому вариантов предоставления рассрочки множество! Поторопитесь – такие условия длительной рассрочки действуют только до конца августа!
Хотите еще выгодней? Тогда воспользуйтесь для покупки готовой квартиры в доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев" удобным сервисом онлайн-бронирования на сайте застройщика bir.by – и сэкономьте 5 000 рублей! Многие уже оценили эту возможность!
Также приобрести квартиры в экологичном элитном комплексе "Парк Челюскинцев" можно в офисе продаж застройщика, который работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов – 7675.
Чем уникален "Парк Челюскинцев"?
Прежде всего – своим расположением! Жилой комплекс находится практически в самом центре Минска, у проспекта Независимости и сразу двух станций метро. И при этом – буквально в нескольких метрах парк Челюскинцев. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров. Больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже вместе взятые!
Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. Дети будут в восторге от многочисленных аттракционов и Детской железной дороги. А о том, как важны тишина и свежий воздух лесопарка для людей в возрасте, и упоминать не стоит!
Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом. А значит, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парк Челюскинцев" будут все возможности!
И при этом вы получаете все преимущества центра Минска! В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка – в одну сторону, или до торгово-развлекательного "Дана Молл" – в другую. Или воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки!
"Парк Челюскинцев" – это жилье европейского уровня комфорта!
Строительство комплекса будет полностью завершено уже в следующем году – благодаря видеотуру на сайте застройщика можно в режиме онлайн наблюдать, как продвигается строительство.
Здесь все продумано до мелочей: для безопасности и спокойствия жителей территория будет огорожена и оборудована современной системой видеонаблюдения. Прямо в комплексе откроются два детских сада, расположатся удобные паркинги и места для парковки автомобилей.
И сейчас – самое подходящее время приобрести здесь жилье! Ведь дом №7 уже полностью готов, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и готовиться к новоселью.
Преимуществ у дома множество!
Начнем с идеальной локации – в первой линии от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.
Несомненный плюс – современные архитектурные решения. В доме 25 этажей, и все квартиры свободной планировки. Сколько и каких будет комнат в будущей квартире, в каком стиле – решать вам.
Площадь квартир – от 38 до 78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70.
Какую бы квартиру вы ни выбрали – она будет наполнена светом! В каждой комнате предусмотрено панорамное окно либо застекленная лоджия. При этом легкая бронзовая тонировка создает определенную приватность жилого помещения и отсекает ненужный ультрафиолет.
Хочется чего-то особенного? Тогда выбирайте квартиры на втором этаже дома №7 – с приватными открытыми террасами, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности!
Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.
Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой этаж.
В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.
А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.
Все эти преимущества и делают дом №7 уникальным. Успейте приобрести здесь квартиру на лучших летних условиях! Выбирайте подходящий вам по площади, цене и расположению вариант на сайте застройщика – бронируйте онлайн и экономьте 5 000 рублей!
К слову, в другом престижном жилом комплексе застройщика – "Маяк Минска" – свободных квартир не осталось! Расположенный у Национальной библиотеки, он уже полностью завершен – благодаря видеотуру на сайте застройщика можно в режиме онлайн оценить его красоту и архитектурные решения. И это отличный пример того, каким может быть современный жилой комплекс в столице!
Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта.
А также удобный крытый паркинг в ТРЦ "Дана Молл" и открытые парковочные места. Кстати, недалеко строится еще один торговый центр с паркингом, который планируется завершить уже в этом году.
Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.
Отметим и эстетику комплекса "Маяк Минска": светлая, средиземноморская архитектура, очарование видов современного города. И новые столичные достопримечательности – пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец". Не случайно сюда полюбили приезжать молодожены для свадебных фотосессий!
К слову, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Можно участвовать в трех номинациях: фото, видео и эссе. Победители получат очень приятные денежные призы – до 1 000 рублей!
Не упустите возможность стать владельцем готовой квартиры в самом экологичном комплексе столицы – "Парке Челюскинцев" – на лучших летних условиях! Выбирайте удобный вам вариант покупки: за собственные средства, в кредит с низкими ставками или в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев! Новоселья долго ждать не придется!
Бронируйте квартиру в готовом доме №7 онлайн на сайте застройщика из любого города нашей страны и даже за ее пределами – и экономьте 5 000 рублей при покупке!
И, конечно, приобрести квартиру в "Парке Челюскинцев" вы можете в офисе продаж застройщика, который работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.
Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
"Парк Челюскинцев", дом №7. Ваш новый счастливый адрес столичной прописки!