Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!

Лето – это время, когда хочется быть как можно ближе к природе! Прогуляться по тенистым аллеям парка, насладиться пением птиц, заняться спортом на свежем воздухе. А как насчет того, чтобы эта мечта стала вашей ежедневной реальностью? Время сейчас для этого самое подходящее! Только до конца августа приобрести квартиры в готовом доме №7 уникального жилого комплекса "Парк Челюскинцев" можно на особенно выгодных летних условиях! Забирайте ключи – и готовьтесь к новоселью!

Предложение квартир в таком месте – настоящий эксклюзив! По планам развития Минска в этом районе площадок для строительства жилья уже не появится. И комплекс "Парк Челюскинцев" – последняя возможность поселиться в новостройке у самых границ парка в центре столицы!

Не уверены, что хватит средств? Все решаемо! Невероятно выгодные условия от застройщика делают престижное жилье в самом экологичном комплексе столицы доступным буквально для каждой семьи со стабильным доходом!

Например, для покупки готовых квартир в доме №7 можно использовать очень выгодный партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами"! В первый год ставка составит 3,74%, во второй и третий – 8,75%, а в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Отличный вариант – партнерская программа Белорусского народного банка. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования.

Огромной популярностью пользуется беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев. Вы вносите от 30% стоимости квартиры собственными средствами или кредитными деньгами от банка, а оставшаяся сумма делится на равные части по количеству месяцев рассрочки. Только до конца лета вы можете купить квартиру в рассрочку до 100 месяцев даже без первоначального взноса на индивидуальных условиях!

При этом – никаких процентов и переплат. Никаких справок о доходах и поручителей. Для покупки нужен только паспорт. Все очень прозрачно, понятно и удобно! Вы заключаете прямой договор с застройщиком и платите строго оговоренную на этапе покупки ежемесячную сумму.

Готовы сразу внести более 30% стоимости квартиры? Тогда можно рассчитывать на скидку. Скидка предоставляется также многодетным семьям. Есть возможность приобретения квартиры в длительную рассрочку и без первого взноса – конкретные условия покупки в этом случае обсуждаются с менеджером по продажам.

К каждому покупателю – индивидуальный подход. Поэтому вариантов предоставления рассрочки множество! Поторопитесь – такие условия длительной рассрочки действуют только до конца августа!

Хотите еще выгодней? Тогда воспользуйтесь для покупки готовой квартиры в доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев" удобным сервисом онлайн-бронирования на сайте застройщика bir.by – и сэкономьте 5 000 рублей! Многие уже оценили эту возможность!

Также приобрести квартиры в экологичном элитном комплексе "Парк Челюскинцев" можно в офисе продаж застройщика, который работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов – 7675.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Чем уникален "Парк Челюскинцев"?

Прежде всего – своим расположением! Жилой комплекс находится практически в самом центре Минска, у проспекта Независимости и сразу двух станций метро. И при этом – буквально в нескольких метрах парк Челюскинцев. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров. Больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже вместе взятые!

Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. Дети будут в восторге от многочисленных аттракционов и Детской железной дороги. А о том, как важны тишина и свежий воздух лесопарка для людей в возрасте, и упоминать не стоит!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом. А значит, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парк Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

И при этом вы получаете все преимущества центра Минска! В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка – в одну сторону, или до торгово-развлекательного "Дана Молл" – в другую. Или воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки!

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива

"Парк Челюскинцев" – это жилье европейского уровня комфорта!

Строительство комплекса будет полностью завершено уже в следующем году – благодаря видеотуру на сайте застройщика можно в режиме онлайн наблюдать, как продвигается строительство.

Здесь все продумано до мелочей: для безопасности и спокойствия жителей территория будет огорожена и оборудована современной системой видеонаблюдения. Прямо в комплексе откроются два детских сада, расположатся удобные паркинги и места для парковки автомобилей.

И сейчас – самое подходящее время приобрести здесь жилье! Ведь дом №7 уже полностью готов, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и готовиться к новоселью.

Преимуществ у дома множество!

Начнем с идеальной локации – в первой линии от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

Дом №7

Несомненный плюс – современные архитектурные решения. В доме 25 этажей, и все квартиры свободной планировки. Сколько и каких будет комнат в будущей квартире, в каком стиле – решать вам.

Площадь квартир – от 38 до 78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70.

Какую бы квартиру вы ни выбрали – она будет наполнена светом! В каждой комнате предусмотрено панорамное окно либо застекленная лоджия. При этом легкая бронзовая тонировка создает определенную приватность жилого помещения и отсекает ненужный ультрафиолет.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Хочется чего-то особенного? Тогда выбирайте квартиры на втором этаже дома №7 – с приватными открытыми террасами, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой этаж.

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Все эти преимущества и делают дом №7 уникальным. Успейте приобрести здесь квартиру на лучших летних условиях! Выбирайте подходящий вам по площади, цене и расположению вариант на сайте застройщика – бронируйте онлайн и экономьте 5 000 рублей!

К слову, в другом престижном жилом комплексе застройщика – "Маяк Минска" – свободных квартир не осталось! Расположенный у Национальной библиотеки, он уже полностью завершен – благодаря видеотуру на сайте застройщика можно в режиме онлайн оценить его красоту и архитектурные решения. И это отличный пример того, каким может быть современный жилой комплекс в столице!

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта.

А также удобный крытый паркинг в ТРЦ "Дана Молл" и открытые парковочные места. Кстати, недалеко строится еще один торговый центр с паркингом, который планируется завершить уже в этом году.

Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.

Школа

Детская площадка с безопасным покрытием

Новый детский сад с бассейном

Отметим и эстетику комплекса "Маяк Минска": светлая, средиземноморская архитектура, очарование видов современного города. И новые столичные достопримечательности – пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец". Не случайно сюда полюбили приезжать молодожены для свадебных фотосессий!

Красивейшая пешеходная улица города — бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

К слову, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Можно участвовать в трех номинациях: фото, видео и эссе. Победители получат очень приятные денежные призы – до 1 000 рублей!

Не упустите возможность стать владельцем готовой квартиры в самом экологичном комплексе столицы – "Парке Челюскинцев" – на лучших летних условиях! Выбирайте удобный вам вариант покупки: за собственные средства, в кредит с низкими ставками или в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев! Новоселья долго ждать не придется!

Бронируйте квартиру в готовом доме №7 онлайн на сайте застройщика из любого города нашей страны и даже за ее пределами – и экономьте 5 000 рублей при покупке!

И, конечно, приобрести квартиру в "Парке Челюскинцев" вы можете в офисе продаж застройщика, который работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Парк Челюскинцев", дом №7. Ваш новый счастливый адрес столичной прописки!

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