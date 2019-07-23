Летний слет православной молодежи пройдет в Столине и Пинске

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний слет молодежи Белорусской православной церкви пройдет в Столине и Пинске с 24 по 28 июля по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель синодального отдела по делам молодежи Белорусской православной церкви протоирей Иоанн Задорожин.

"Мероприятие объединит более 200 молодых людей со всей Беларуси, а также из стран ближнего зарубежья. Слет будет проходить с 24 по 25 июля в Столине и с 25 по 28 июля - в Пинске. В его программе - круглые столы, лекции, мастер-классы, квесты. Центральным событием станет ночная Божественная литургия, которая будет совершаться в храме Петра и Февронии Пинской епархии", - рассказал протоирей Иоанн.

По его словам, слет уже стал традиционным и пользуется большой популярностью у православной молодежи. Он позволяет встретиться с представителями молодежных организаций, пообщаться с интересными гостями, обсудить вопросы, которые волнуют современную молодежь и найти новых друзей.

Организаторы мероприятия - синодальный отдел по делам молодежи БПЦ и храм Петра и Февронии Пинской епархии.-0-