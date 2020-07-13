Летний университет стартует 15 июля в БГУ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в БГУ стартует Летний университет - 2020. Занятия начнутся с 15 июля и будут организованы в онлайн-формате на базе образовательного портала БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Проект направлен на расширение и углубление знаний в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, освоение нового материала и создание условий для самообразования. Участниками бесплатной интеллектуальной акции могут стать все желающие студенты, школьники независимо от места проживания и учебы. На выбор предлагается 19 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями 14 факультетов БГУ.

Программа Летнего университета включает занятия по иностранным языкам, трудовому праву, электродинамике, археологии, web-программированию, паразитологии. Выбор количества курсов неограничен. Будут также работать школы по прикладной механике и юного экономиста, образовательный онлайн-форум для редакторов и авторов студенческих изданий и конкурс стартап-проектов StartUp Heart.

Для участия необходимо пройти регистрацию, создать учетную запись, указать электронный адрес и интересующую дисциплину. По окончании будут выданы сертификаты, а студентам БГУ пройденный курс внесут в приложение к диплому.-0-