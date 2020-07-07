Летняя акция и три новых дома: в столичном комплексе "Минск Мир" - самое время покупать!

Тем, кто давно мечтал купить собственную квартиру, пришло время обратить самое пристальное внимание на многофункциональный столичный комплекс "Минск Мир". Здесь объявлена летняя акция - это самые приятные цены на новенькие квартиры! Но только до конца августа! А для того, чтобы у покупателей был максимально широкий выбор, стартовали продажи сразу трех новых домов - "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Очень выгодное предложение!

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич уверен, что развитие комплекса должно в полной мере отвечать интересам клиентов.

- Покупателям нужен выбор. Они должен иметь возможность выбрать расположение дома, площадь квартиры, планировку, даже вид из окна! Только при таких условиях покупка квартиры принесет удовольствие и станет важным событием в жизни семьи. Мы проанализировали, что в свободной продаже осталось недостаточное количество квартир для широкого выбора и решили начать продажи сразу трех домов несколько раньше запланированных сроков. Отмечу, что все новые дома, которые поступили в продажу, уже на стадии строительства, - подчеркнул Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика

Три новых дома уже в продаже!

Дом "Санкт-Петербург" - это квартал "Евразия".

Дом "Санкт-Петербург"

Квартал расположен в центральной части комплекса, поэтому все ключевые объекты этого "города в городе" здесь будут в непосредственной близости.

Особенности квартала "Евразия" определяются его удачной планировкой - восемь жилых домов квартала и здание ЖЭС распределяются равномерно по периметру, а в центре квартала разместится детский сад на 230 мест. При этом у каждого дома - детские игровые и спортивные площадки.

Квартал "Евразия"

Важно, что в южном направлении жители квартала получат панорамные виды на новый красивый парк, который здесь будет создан. В шаговой доступности у жителей квартала "Евразия" будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, неподалеку - выставочный центр, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, а в соседних кварталах - две школы и еще три детских сада.

"Санкт-Петербург" - это две секции по 19 этажей, в котором будет 305 квартир свободной планировки площадью от 30 до 86 квадратных метров, от однокомнатных студий до условных "еврочетверок".

Дом "Санкт-Петербург"

На первом этаже - встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе.

На втором этаже часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха, доступные для всех жителей дома.

На втором этаже часть квартир с террасами. Здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю

Начиная с третьего этажа все окна квартир - от пола до потолка, и в каждой квартире застекленная лоджия. Огромные окна открываются в верхней части - на уровне 1,1 метра от пола, а нижняя не открывающаяся часть в целях безопасности получит стекло-триплекс, которое невозможно разбить.

Высота потолков - 2,70 метра, на первом этаже - в лобби и коммерческих помещениях - почти 4 метра, на последнем этаже - 3 метра.

Лобби просторное, около 40 квадратных метров, и имеет два выхода - во двор и к автостоянке. Здесь расположены стойка консьержа, зона отдыха, а также туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных - они отделены от основного пространства лобби.

Лобби дома "Санкт-Петербург"

В каждой секции - по два скоростных и бесшумных лифта OTIS, один из которых, грузоподъемностью 450 кг, - панорамный.

Скоростные и бесшумные лифты OTIS

По плану дом будет сдан в феврале 2022 года.

Дом "Флоренция" - это квартал "Южная Европа", в котором уже полностью распродан дом "Афины", а также успешно продается дом "Стамбул".

Дом "Флоренция"

Квартал расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города. Совсем рядом - здание бывшего аэропорта "Минск-1", где планируется разместить филиал исторического музея. Внутренняя дворовая территория квартала станет настоящим произведением ландшафтного дизайна! "Южная Европа" будет очень зеленой, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников, образующих двойную живую изгородь. В их окружении, на дворовой территории каждого дома, расположатся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Квартал "Южная Европа"

Внутри квартала расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе

"Флоренция" - это три секции высотой по 25 этажей и 366 квартир свободной планировки площадью от 43 до 78 квадратных метров. Их три типа - в евростандарте это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Дом "Флоренция"

Высота потолков на первом и последнем этажах - 3 метра, на остальных 2,70 метра.

В доме предусмотрено панорамное остекление, при этом в каждой квартире будет лоджия.

Лобби - с местом для консьержа и санузлом. Имеют два выхода - во двор и к автостоянке.

Лобби дома "Флоренция"

В каждой секции - по три лифта OTIS, два из которых - повышенной грузоподъемности до 1000 кг.

Возле каждого подъезда предусмотрены неотапливаемые помещения для хранения велосипедов - байк-боксы.

Дом "Флоренция" планируется сдать в октябре 2021 года.

Третий новый дом, квартиры в котором поступили в продажу - "Копенгаген" в квартале "Северная Европа". До этого момента здесь продавались квартиры лишь в доме "Хельсинки", при этом с полной отделкой.

Дом "Копенгаген"

Квартал расположен в юго-западной части комплекса, вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники.

Квартал "Северная Европа"

С севера квартал граничит с будущим новым парком.

В доме "Копенгаген" 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки площадью от 29 до 74 квадратных метров. В большей части квартир предусмотрено два блока сантехнических коммуникаций, что позволит покупателям гибко и максимально эффективно трансформировать жилое пространство.

В доме "Копенгаген" 25 этажей, начиная с пятого этажа - "французские окна"

Отличительная особенность дома - это шесть квартир первого этажа, каждая из которых имеет отдельный вход прямо со двора, при этом на террасах предусмотрены калитки на придомовую территория и стеклянные козырьки от осадков.

Начиная с пятого этажа дом будет оснащен "французскими окнами". Нижний край такого окна - всего в 30 сантиметрах от пола. Вид - просто великолепный, а безопасность обеспечат детские замки. Все стекла получат специальную тонировку.

Лобби с эксклюзивным дизайном имеет два выхода - во двор и к автостоянке, здесь будет гранитная отделка порталов лифтов и гранитные полы. Предусмотрена стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Копенгаген"

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дом будет оборудован тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.

Нормативный срок сдачи дома "Копенгаген" - сентябрь 2021 года.

Важно отметить, что строится многофункциональный комплекс "Минск Мир" буквально на глазах! Уже стало почти традицией, что дома здесь сдаются раньше запланированных сроков. Например, практически завершенный квартал "Эмиратс Люкс", который будет полностью готов уже нынешней осенью, опережает график почти на полгода!

Не удивительно, что "Минск Мир" стал самым значимым инвестиционным проектом столицы. В Беларуси это самый современный проект жилищного строительства. Более того, комплекс был признан самым масштабным в Европе. На площади 340 гектаров застройщику предстоит создать полностью новый "город в городе" - столичный район с абсолютно самодостаточной инфраструктурой.

"Минск Мир" - это строительная площадка размером более 340 га!

Кстати, проследить, как продвигается строительство комплекса, можно на сайте застройщика bir.by благодаря видео-туру.

Жилые дома здесь сегодня продаются в десяти кварталах.

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций. Но и для отечественного бизнеса это очень интересный проект, ведь МФЦ Minsk World - это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Несомненно, что для тысяч жителей нового комплекса и для многих других минчан этот объект станет важной частью удачного шопинга и увлекательного досуга.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Большое значение для комплекса имеет будущий новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки - так зеленая зона "города в городе" будет в прямом доступе для жителей каждого из кварталов.

В комплексе сразу прокладываются беговые и велодорожки - это территория активных людей и здорового образа жизни!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

И еще одна важнейшая строительная площадка - станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Инфраструктура комплекса впечатляет - здесь будет возведено 7 школ и 12 детских садов. Буквально в каждом квартале! В комплексе построят детскую и взрослую поликлиники, медицинский центр, множество магазинчиков, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги - кстати, первый, рассчитанный на примерно 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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