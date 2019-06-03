Летняя археологическая школа откроется в БГУ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летняя археологическая школа впервые откроется в БГУ. Овладеть основами профессиональных раскопок могут все желающие независимо от сферы деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Школа, которая начнет работу 2 июля, организуется в рамках археологической экспедиции исторического факультета БГУ. Группа слушателей совместно со студентами белорусского вуза продолжат исследование селища славян III-V веков н.э., которое в 2018 году открыли ученые-историки БГУ.

На протяжении трех недель возле деревни Ясковичи Солигорского района Минской области начинающие археологи проведут раскопки в поиске уникальных исторических ценностей. К участию приглашаются все заинтересованные, достигшие 18 лет. Подача заявок на обучение по номеру 8 (017) 222-34-09 (кафедра археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ) до 22 июня.

Во время археологических работ в прошлом году были найдены предметы, подтверждающие занятость местных жителей металлургическим и ювелирным производством. Предполагается, что селище погибло в середине V века в результате военного конфликта. К настоящему времени на этой территории открыты постройки и объекты, датируемые концом II - первой половиной V века н.э.-0-