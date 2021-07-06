Летняя школа юных экономистов начнет работу в БГУ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летняя школа юных экономистов 20 июля начнет работу в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Организована она в онлайн-формате с целью систематизации экономических знаний и повышения уровня финансовой грамотности старшеклассников. К участию приглашаются школьники, лицеисты и гимназисты 8-11 классов", - рассказали в пресс-службе.

Преподавателями для юных экономистов станут студенты экономического факультета БГУ. Для ребят проведут четыре занятия по семейному бюджету и его оптимизации, формированию личных сбережений и финансовой безопасности, видам банковских вкладов и кредитов. Также слушатели узнают о поиске идей для создания собственного бизнеса и маркетинговых исследованиях. Кроме того, молодые преподаватели расскажут участникам школы об обучении на экономическом факультете, специальностях, поделятся опытом студенческой жизни.

Регистрация для обучения в школе открыта до 20 июля. Занятия пройдут по средам с 16.00 до 17.20. Обучение бесплатное.

Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ. Летняя школа юных экономистов впервые работала в 2020 году. Пять слушателей данного набора стали студентами экономического факультета БГУ.-0-