Летняя школа русского языка для иностранцев открылась в БГУ

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летняя школа русского языка для иностранных граждан открылась в БГУ. Она организована на базе факультета доуниверситетского образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
"Слушателями школы стали представители Китая. Учебные группы сформированы в соответствии с уровнем владения русским языком. Программа обучения включает лексико-грамматический курс, интенсивные занятия речевой практики и чтения. Обучающиеся будут работать с интернет-ресурсами, аудиофайлами и видеоматериалами. С помощью электронных упражнений, тестов, открытых заданий и общения с носителями языка слушатели закрепят пройденный материал", - рассказали в пресс-службе.
Работа летней школы продлится до конца августа, по ее окончании слушатели получат справки государственного образца.-0-