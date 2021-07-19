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19 июля 2021, 09:00

Летняя выгода в Minsk World! ДО КОНЦА АВГУСТА спешите купить квартиру по старым ценам!

Давно мечтаете о собственной квартире в новостройке, но никак не решаетесь на покупку? Хватит откладывать на потом! Подходящий момент настал!

Только этим летом купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно по старым ценам. ОСЕНЬЮ ЦЕНА КВАДРАТНОГО МЕТРА ВЫРАСТЕТ из-за увеличения стоимости строительных материалов.

ДО КОНЦА АВГУСТА у вас есть уникальная возможность стать владельцем недвижимости по летним ценам! Застройщик гарантирует клиентам, подписавшим договор в июле и августе, что стоимость для них не изменится. Не упустите свой шанс!

Купить квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку от 12 до 100 месяцев

· С применением партнерской кредитной программы от ОАО "Белинвестбанк"

Кроме того, до 31 августа действует акция "Лови момент! Переезжай в новостройку!". При продаже старой квартиры через агентства недвижимости, которые являются партнерами застройщика, клиент получает СКИДКУ на покупку новой – 100 базовых величин или 2900 рублей. Воспользоваться справкой можете не только вы, но и ваши близкие родственники - муж, жена, отец, сын, дочь, брат, сестра. Скидка будет дополнением к действующим на момент заключения договора условиям покупки квартиры.

Интересно? Позвоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17-269-32-90, +375 17-39-39-465 и наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы.

А также приходите на экскурсию! Теперь познакомиться поближе с комплексом можно каждый день в 19:00! Записывайтесь ЗДЕСЬ.

Семья Андрея Моисеенко купила в Minsk World сразу несколько объектов недвижимости и парковочное место со скидкой. По его словам, концепция "город в городе", по которой возводится комплекс, это не только комфортное жилье, но и развитая инфраструктура, и идеальная локация. Кроме того, здесь полностью реализуется урбанистика, которой так не хватает в Минске. Имеется в виду наличие закрытых дворов и детских площадок, спортивных зон и велодорожек.

"Покупая недвижимость, мы не только решаем вопрос с жильем, но и решаем вопрос инвестиций, так как квартира – это потенциальный источник дохода. Застройщик дает идеальные условия для входа в этот рынок", - уверен Андрей.

Он рассказал, что тщательно сравнивал комплекс Minsk Worldd с предложениями от других застройщиков.

"Микс из локации, физических качеств недвижимости, надежности застройщика и цены – вне конкуренции", - пояснил он.

"Когда я делюсь со своими европейскими и китайскими друзьями, сколько стоит недвижимость в Минске, они отказываются верить", - добавил Андрей.

Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика
Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика

В комплексе будет много зелени!
В комплексе будет много зелени!

Многофункциональный комплекс Minsk World – один из самых масштабных проектов в Европе, который действительно пользуется популярностью не только у белорусов, но и у иностранцев.

По-настоящему оценить красоту можно только с высоты птичьего полета
По-настоящему оценить красоту можно только с высоты птичьего полета

Машину можно оставить в комфортном паркинге
Машину можно оставить в комфортном паркинге

Застройщик возводит не только дома, но и всю социальную инфраструктуру – в каждом квартале будет своя школа или детский сад, а поликлиники и медицинские центры, кафе и магазины, спортивные залы и торгово-развлекательные центры появятся в пешей доступности.

На первых этажах некоторых домов – квартиры с отдельными входами
На первых этажах некоторых домов – квартиры с отдельными входами

Здесь есть все необходимые условия для комфортной жизни
Здесь есть все необходимые условия для комфортной жизни

Важное условие - транспортная доступность – реализуется в Minsk World на 100%. В границах комплекса строится станция метро "Аэродромная", в нескольких минутах ходьбы уже работает станция "Ковальская Слобода". По периметру каждого квартала появятся остановки наземного транспорта, а автомобилисты смогут быстро добраться в любую точку города и в сторону МКАДа по улицам Кижеватова и Аэродромной.

Транспортная доступность – одно из преимуществ комплекса
Транспортная доступность – одно из преимуществ комплекса

Компания постоянно повышает стандарты и качество строительства, поэтому во всех новостройках есть санитарная комната и зона отдыха в лобби, места для мытья лап домашних животных, байкбоксы и колясочные. Во многих домах работают панорамные лифты, в каждой квартире – свободная планировка.

Лобби дома "Новый Орлеан"
Лобби дома "Новый Орлеан"

Лобби дома "Варшава"
Лобби дома "Варшава"

Лобби дома "Сан-Франциско"
Лобби дома "Сан-Франциско"

На первых этажах многих новостроек находятся коммерческие помещения. Это значит, что жильцы на лифте смогут спуститься в аптеку или пекарню. В таком месте бизнес будет расти, так как высокая проходимость гарантирована за счет жильцов новостройки.

Коммерческие помещения на первом этаже – это очень удобно
Коммерческие помещения на первом этаже – это очень удобно

Центром притяжение комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall, где смогут работать и отдыхать сотни людей. Неподалеку появится огромный парк с аттракционами и фонтанами, зона отдыха и выгула домашних животных, спортивными и игровыми площадками.

Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ
Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ

Торгово-развлекательный центр Mara Mall
Торгово-развлекательный центр Mara Mall

В комплексе будет свой островок природы
В комплексе будет свой островок природы

Многофункциональный комплекс Minsk World растет стремительно и поэтому сейчас – лучшее время, чтобы купить здесь квартиру для инвестиций или для жизни.

В этом году ключи от своих квартир уже получили жильцы семи домов! Это "Чарльстон", "Гонконг", "Москва", "Александрия", "Сан-Франциско", "Новый Орлеан" и "Стамбул". Хотите также? Тогда поторопитесь!

Застройщик предлагает разные варианты на любой вкус и кошелек – от жилья на этапе котлована, например, в квартале "Тропические острова" до готовых новостроек, как дом "Варшава" в квартале "Центральная Европа". Мы можем помочь даже самому взыскательному клиенту.

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Прямо в своем городе вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор. Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы.

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

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