Летные испытания ракеты белорусского ЗРК "Бук-МБ3К" пройдут в ближайшее время

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летные испытания ракеты белорусского зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-МБ3К" пройдут в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко

Роман Головченко рассказал, что уже пройдены наземные испытания, тесты на виброустойчивость, проверялась работа в разных средах, завершены натурные и полунатурные испытания. "Анонсирую, что в самое ближайшее время состоятся летные испытания, то есть боевые пуски ракеты, - сказал глава Госкомвоенпрома. - Процент готовности белорусского комплекса "Бук" высокий". По словам главы Госкомвоенпрома, комплекс имеет уникальные характеристики.

"Бук-МБ3К" создан на белорусском предприятии НПООО "ОКБ ТСП". По своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям он не уступает современным аналогичным ЗРК средней дальности, а по соотношению цена/боевые свойства является весьма привлекательным для многих стран, не выпускающих вооружение такого класса.

В комплексе реализовали новые технические решения, которые ставят его в один ряд с самыми современными ЗРК средней дальности, отвечающими тенденциям развития средств ведения вооруженной борьбы в воздушном пространстве. Для самоходной огневой установки разработана новая твердотельная радиолокационная станция S-диапазона. Это позволило увеличить дальность обнаружения целей типа истребитель до 130 км, увеличить количество целевых каналов при стрельбе.

Для всех боевых средств разработаны новые автоматизированные рабочие места с ЖК-мониторами и цифровыми табло, которые сделали деятельность расчетов гораздо удобнее, а также позволили организовать их тренировку и объективный контроль работы.

В состав аппаратуры комплекса включены современные системы цифровой связи и передачи данных, обеспечивающие надежную коммуникацию между элементами ЗРК и его сопряжение с автоматизированной системой управления и РЛС. Элементы комплекса оснащены цифровой навигационной системой собственной разработки предприятия. Это позволяет позиционировать боевые средства с использованием данных от систем GPS, ГЛОНАСС, а также в автономном режиме работы.-0-

В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко отметил, что в ведомстве сделана ставка на интеллект и инновации. Говоря об итогах 2019-го, он подчеркнул, что достигнуты прорывные результаты.