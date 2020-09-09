Лето 2020 года в Беларуси было теплее обычного - Белгидромет

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лето 2020 года в Беларуси было теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по стране температура воздуха за летний сезон 2020 года составила плюс 18,8, что на 1,4 градуса выше климатической нормы. Прошедший сезон занял 11-е место в 140-летнем ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному. Положительная аномалия распространилась по всей территории страны, достигнув наибольших значений в Гомельской и Гродненской областях. За это лето в разных регионах отмечено от 26 до 67 жарких дней (с температурой плюс 25 и выше) при норме 22-48 дней", - рассказали в Белгидромете. Температурный максимум летнего сезона зарегистрирован в Жлобине 11 июня (плюс 34,4), минимум - 14 августа в Бобруйске (3,1 градуса выше нуля).

Температурный режим в течение лета был неоднородным. Средняя по Беларуси температура воздуха за июнь составила плюс 19,6, что выше климатической нормы на 3,2 градуса. Первый месяц лета занял четвертое место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года. Средняя температура воздуха всех трех декад июня превышала климатическую норму. Особенно теплыми выдались вторая и третья, средняя температура которых превысила климатическую норму на 4,7 и 4 градуса соответственно. Температура воздуха в первой декаде была выше нормы на 1,1 градуса. На метеостанциях Лепель, Марьина Горка и Могилев были превышены месячные температурные рекорды, а в Славгороде рекорд повторен. Максимальная температура воздуха (плюс 34,4) зарегистрирована 11 июня в Жлобине, минимальная - 5 июня в Березинском заповеднике (3,2 градуса выше нуля).

В июле средняя по Беларуси температура воздуха составила плюс 18,3, что ниже климатической нормы на 0,1 градуса. Начиная с 1881 года, такие и более низкие показатели в июле в среднем по стране бывают примерно раз в два года. Первая декада была теплой со средней температурой воздуха на 1,1 градуса выше нормы, показатели второй и третьей декад были ниже нормы на 0,7 и 0,6 градуса соответственно. Максимальная температура воздуха отмечена 11 июля в Мозыре (плюс 32,7), минимальная - 24 июля на станции Полесская (4,3 градуса выше нуля).

В августе средняя по стране температура воздуха составила плюс 18,6, что выше климатической нормы на 1,3 градуса. Август этого года занял девятое место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному месяцу, начиная с 1945 года. Все три декады были теплыми, особенно первая и третья, средняя температура воздуха которых была выше нормы на 1,6 и 1,8 градуса соответственно. Максимальная температура воздуха отмечена 20 августа в Брагине (плюс 33,4), минимальная - 14 августа в Бобруйске (3,1 градуса выше нуля).

За лето в среднем по Беларуси выпал 231 мм осадков, что составляет 99% климатической нормы. Больше всего их было в Витебской области - 271 мм (112%), меньше всего - в Гродненской (188 мм, или 81%). "На протяжении сезона осадки выпадали неравномерно. В начале лета отмечался избыток увлажнения: в первом летнем месяце в среднем по стране выпало 104 мм осадков, что составило 129% климатической нормы. В июле и августе осадков выпало меньше обычного: в июле в среднем по Беларуси - 68 мм (80% нормы), а в августе - 59 мм (87%). Суточный максимум осадков за летний сезон отмечен 14 июня в Могилеве - 62 мм", - рассказали в Белгидромете.

Дожди в основном были ливневые, зачастую сопровождались грозами и усилением ветра. Местами выпадал град. В отдельные сутки июня и июля дожди были очень сильными. В ночные и утренние часы в некоторых районах наблюдались туманы.-0-

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