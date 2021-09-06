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Общество
06 сентября 2021, 17:35

Лето 2021 года было одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лето 2021 года было одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по стране температура воздуха за летний сезон 2021 года составила плюс 20, что на 2,6 градуса выше климатической нормы. Лето 2021 года заняло 2-е место в 141-летнем ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному сезону, уступив лишь лету 2010 года. Положительная аномалия распространилась по всей территории страны, достигнув наибольших значений в Могилевской области", - рассказали в Белгидромете.

За минувшее лето отмечено от 36 до 66 жарких дней (с температурой плюс 25 и выше) при норме 22-48 таких дней и от 7 до 32 очень жарких дней (с температурой плюс 30 и выше) при норме 1-6. Максимальная температура воздуха летнего сезона (плюс 37,1) зарегистрирована 23 июня на станции Октябрь, минимальная (плюс 1) - 1 июня на станции Минск и 25 августа на станции Езерище.

Температурный режим лета был неоднородным. Очень теплыми были первые два месяца, август был близким к норме. Средняя по Беларуси температура воздуха за июнь составила плюс 19,9, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Июнь 2021-го занял 3-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года. Средняя температура воздуха всех трех декад июня превышала климатическую норму. Температура воздуха в первой декаде была выше нормы на 1,3 градуса. Очень теплыми выдались вторая и особенно третья декады, средняя температура воздуха которых превысила климатическую норму на 3,1 и 6,2 градуса соответственно. В третьей декаде июня отмечалась интенсивная волна тепла, в результате которой дневные температуры в отдельные сутки местами превышали 35-градусную отметку, достигнув критерия опасного явления.

"Кроме того, на большей части территории Беларуси, за исключением отдельных пунктов наблюдений преимущественно на западе, были обновлены абсолютные максимумы температуры воздуха для июня. Предыдущие значения абсолютных максимумов температуры воздуха были отмечены в основном на протяжении последних двадцати лет, но на отдельных пунктах наблюдения превышены температурные рекорды июня, державшиеся более 100 лет. Так на станциях Борисов и Василевичи обновлены июньские рекорды максимальной температуры воздуха, отмеченные в 1901 году, а на станции Пинск превышен рекорд, отмеченный в июне 1885 года", - обратили внимание в Белгидромете.

В июле средняя по Беларуси температура воздуха составила плюс 22,5, что выше климатической нормы на 4,1 градуса. Июль 2021 года занял 2-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1881 года. Первое место принадлежит июлю 2010 года. Средняя температура воздуха всех трех декад превышала климатическую норму. Очень теплыми выдались первая и вторая декады, средняя температура воздуха которых превысила норму на 4,4 и 6 градусов соответственно. Температура воздуха в третьей декаде была выше нормы на 2,2 градуса. В первой-второй декадах июля отмечался период с аномально жаркой погодой (волна тепла), на протяжении которого температура воздуха днем находилась преимущественно в пределах плюс 30-34, а в отдельные сутки местами превышала 35-градусную отметку, достигнув критерия опасного явления.

В августе средняя по стране температура воздуха составила плюс 17,5, что выше климатической нормы на 0,2 градуса. Средняя температура воздуха первой и второй декад была выше нормы на 0,4 и 1 градус. Температура воздуха в третьей декаде была ниже нормы на 0,9 градуса.

За лето 2021 года в среднем по Беларуси выпало 241 мм осадков, что составляет 104% климатической нормы летнего сезона. Наибольшее за сезон количество осадков выпало в Брестской области - 306 мм, или 137% климатической нормы. Меньше всего осадков выпало в Могилевской области - 175 мм, или 77% нормы.

На протяжении сезона осадки выпадали неравномерно. В июне и июле в среднем по стране отмечался существенный недобор осадков: в июне выпало 55 мм, что составило 67% климатической нормы, в июле - 66 мм, или 78%. В августе наблюдался избыток увлажнения: в среднем по территории страны за месяц выпало 121 мм осадков, или 180% нормы.-0-

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