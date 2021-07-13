Лето в самом разгаре! И конкурс "Minsk World" тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!

А вы уже приняли участие в конкурсе "Minsk World"? Если нет, то чего же вы ждете? На кону денежные призы – 1000 и 2000 рублей! Чтобы их получить нужен только мобильный телефон и чуточку фантазии!
Условия конкурса простые:
· Подготовьте серию из 5 фото или снимите видеоролик на менее 30 секунд про многофункциональный комплекс Minsk World
· Количество фотосерий и видеороликов от одного участника не ограничено. Чем больше творческих работ, тем больше шансов на победу!
· Чтобы отправить фото или видео организаторам, нужно заполнить ФОРМУ на сайте
· Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram, Facebook.com, ВКонтакте и Одноклассники. Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.
Свои работы может присылать до 1 сентября любой желающий (старше 10 лет). Победители будут названы в двух номинациях – "Фото" и "Видео", они и получат денежные призы. Главное, чтобы работы соответствовали теме конкурса и были оригинальными. Подробнее о правилах можно прочитать на сайте организаторов.
Многофункциональный комплекс Minsk World – идеальное место для вашего вдохновения. Проект является одним из самых масштабных в Европе, здесь уже живут и еще поселятся десятки семей.
Minsk World – перспективный район, который занимает площадь около 3 млн. кв. м.
Здесь уже построены и еще появятся новые дома в ярких кварталах, школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, игровые и спортивные площадки, кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные залы, зеленые зоны отдыха и шикарный парк.
Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.
Идея создания комфортного и современного "города в городе" вдохновляет наших дизайнеров на оформление лобби и фасадов домов, организацию жилого пространства в кварталах. Мы заботимся о том, чтобы наши новостройки были не только красивыми, но и функциональными, поэтому в каждом доме – безбарьерные входы, зоны отдыха и туалетные комнаты с пеленальными столиками, свободные планировки и панорамные окна.
Мы уверены, что этот проект может вдохновить и вас на творчество. Именно поэтому и проводим конкурс "Minsk World". Спешите принять участие!