Летом будут работать 27 студенческих отрядов БГПУ

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом 2020 года 27 студенческих отрядов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка общей численностью более 350 человек будут работать на базе детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, санаториев, центров реабилитации детей Минской и Витебской областей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Начало основной оздоровительной кампании в Беларуси в этом году запланировано на 15 июня. Тогда же начнут работу восемь студенческих отрядов БГПУ: "Лира" (факультет эстетического образования), "Импульс-1" (Институт психологии), "Пралеска" и "Жемчужина" (факультет дошкольного образования), "Данко" и "Данко-3" (факультет начального образования), "Инклюзив" (Институт инклюзивного образования), "Ветразь-2" (общеуниверситетский).

Для студенческого педагогического отряда "Созвездие" БГПУ сезон уже начался. 21 мая десять студентов отправились на работу в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок". 31 мая к ним присоединятся еще 20 студентов. 2 июня участники педагогического отряда "Контакт" (факультет физического воспитания) отправятся работать в центр социальной реабилитации для детей-инвалидов и инвалидов "Росток".

Кроме того, этим летом в 17-й раз будет реализовываться волонтерский проект "Дети столицы". На базе пяти школ четырех районов Минска студенты БГПУ будут заниматься организацией досуга детей, которые проводят лето в городе.-0-